Актер из Новосибирска Кологривый сыграет Жириновского в фильме про основателя ЛДПР

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:32
Новосибирский актёр Никита Кологривый сыграет роль Владимира Жириновского в фильме о создателе партии ЛДПР.
Он вживется в роль известного российского политика Владимира Жириновского в байопике Александра Баранова под рабочим названием «Жириновский. Взлет». О кастинге стало известно после встречи Кологривого с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким.
Кологривый заявил, что исполнит эту роль даже лучше, чем кто-либо другой. Он уверен, что сможет воплотить образ Жириновского на экране. Пользователи социальных сетей уже заметили сходство между молодым актёром и молодым Жириновским.