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Актер из Новосибирска Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в фильме

Актер из Новосибирска Кологривый сыграет Жириновского в фильме про основателя ЛДПР

19 февраля 2024, 02:30
Фото: соцсети

Актер из Новосибирска Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в фильме

Актёр Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в фильме о его жизни; он уверен, что его игра будет лучше, чем у любого другого артиста.

Новосибирский актёр Никита Кологривый сыграет роль Владимира Жириновского в фильме о создателе партии ЛДПР.

Он вживется в роль известного российского политика Владимира Жириновского в байопике Александра Баранова под рабочим названием «Жириновский. Взлет». О кастинге стало известно после встречи Кологривого с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким.

Кологривый заявил, что исполнит эту роль даже лучше, чем кто-либо другой. Он уверен, что сможет воплотить образ Жириновского на экране. Пользователи социальных сетей уже заметили сходство между молодым актёром и молодым Жириновским.

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