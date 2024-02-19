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Бастрыкин взял на контроль гибель ребенка у беременной женщины в Новосибирске

Бастрыкин взял на контроль гибель ребенка у беременной женщины в Новосибирске

19 февраля 2024, 03:41
Фото: Станислав Шемелов, Александр Елисеев, Александр Лушкин, Анна Тарлап / 1MI
В феврале 2024 года 35-летняя беременная женщина в Новосибирске несколько раз обращалась в больницу из-за ухудшения состояния, но помощь ей оказана не была. В итоге женщина потеряла ребенка на пятом месяце беременности.

Соответствующая информация была опубликована СМИ, на нее отреагировал глава СК по РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

В СУ СК России по Новосибирской области начата процессуальная проверка.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.
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Жительница Новосибирска Надежда неделю испытывала боли в спине и животе, но ей не смогли оказать помощь в женской консультации, ранее сообщал НГС. По информации издания, врач отменила препарат, назначенный для сохранения беременности. Затем Надежда больше часа ждала скорую помощь и в итоге поехала в областной перинатальный центр. Там она пролежала 12 часов со схватками и кровотечением, при этом УЗИ показывало, что с малышом всё в порядке. В итоге Надежда родила мертвую дочь. Теперь она винит в произошедшем врачей.

В феврале в Новосибирске 20-летняя мать выбросила новорожденного сына в мусорный бак. По словам соседей, девушка рожала ребенка она без помощи врачей на съемной квартире. Подозреваемую в попытке убийства задержали.

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