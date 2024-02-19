Бастрыкин взял на контроль гибель ребенка у беременной женщины в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Соответствующая информация была опубликована СМИ, на нее отреагировал глава СК по РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба федерального ведомства.
В СУ СК России по Новосибирской области начата процессуальная проверка.
«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.
Жительница Новосибирска Надежда неделю испытывала боли в спине и животе, но ей не смогли оказать помощь в женской консультации, ранее сообщал НГС. По информации издания, врач отменила препарат, назначенный для сохранения беременности. Затем Надежда больше часа ждала скорую помощь и в итоге поехала в областной перинатальный центр. Там она пролежала 12 часов со схватками и кровотечением, при этом УЗИ показывало, что с малышом всё в порядке. В итоге Надежда родила мертвую дочь. Теперь она винит в произошедшем врачей.