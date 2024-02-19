Бастрыкин взял на контроль гибель ребенка у беременной женщины в Новосибирске

Жительница Новосибирска Надежда неделю испытывала боли в спине и животе, но ей не смогли оказать помощь в женской консультации, ранее сообщал НГС. По информации издания, врач отменила препарат, назначенный для сохранения беременности. Затем Надежда больше часа ждала скорую помощь и в итоге поехала в областной перинатальный центр. Там она пролежала 12 часов со схватками и кровотечением, при этом УЗИ показывало, что с малышом всё в порядке. В итоге Надежда родила мертвую дочь. Теперь она винит в произошедшем врачей.