Больше тонны молочной продукции не допустили на прилавки в Новосибирской области

В 2023 году Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области не допустили к реализации больше одной тонны молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего специалисты взяли 2691 пробу молочной продукции. Ее изучали на соответствие гигиеническим нормативам по микробиологической загрязненности, санитарно-химическим, физико-химическим показателям, идентификацию. Ряд образцов проверку не прошел. Продавцы и производители такой продукции подпадают под № 184-ФЗ «О техническом регулировании». «Во избежание покупки некачественной пищевой продукции рекомендуем: приобретать продукцию в специализированных торговых объектах; обращать внимание на маркировку продукции, где должны быть указаны: наименование продукта, состав, масса, дата изготовления, срок годности, условия хранения наименование и местонахождения производителя», — сказано в сообщении регионального Роспотребнадзора. Покупатель имеет право требовать у продавца товарно-сопроводительную документацию на товар. Читайте также: Новосибирским производителям молока вернули 70% расходов на маркировку Часть новосибирского молока признали подделкой В Новосибирске «менеджер по молоку» обманул банк на 3 миллиона рублей