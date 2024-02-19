Больше тонны молочной продукции не допустили на прилавки в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Всего специалисты взяли 2691 пробу молочной продукции. Ее изучали на соответствие гигиеническим нормативам по микробиологической загрязненности, санитарно-химическим, физико-химическим показателям, идентификацию. Ряд образцов проверку не прошел. Продавцы и производители такой продукции подпадают под № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
«Во избежание покупки некачественной пищевой продукции рекомендуем: приобретать продукцию в специализированных торговых объектах; обращать внимание на маркировку продукции, где должны быть указаны: наименование продукта, состав, масса, дата изготовления, срок годности, условия хранения наименование и местонахождения производителя», — сказано в сообщении регионального Роспотребнадзора.
Покупатель имеет право требовать у продавца товарно-сопроводительную документацию на товар.