atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Больше тонны молочной продукции не допустили на прилавки в Новосибирской области

Больше тонны молочной продукции не допустили на прилавки в Новосибирской области

19 февраля 2024, 05:24
Фото: Николай Русанов / 1MI
В 2023 году Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области не допустили к реализации больше одной тонны молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего специалисты взяли 2691 пробу молочной продукции. Ее изучали на соответствие гигиеническим нормативам по микробиологической загрязненности, санитарно-химическим, физико-химическим показателям, идентификацию. Ряд образцов проверку не прошел. Продавцы и производители такой продукции подпадают под № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

«Во избежание покупки некачественной пищевой продукции рекомендуем: приобретать продукцию в специализированных торговых объектах; обращать внимание на маркировку продукции, где должны быть указаны: наименование продукта, состав, масса, дата изготовления, срок годности, условия хранения наименование и местонахождения производителя», — сказано в сообщении регионального Роспотребнадзора.

Покупатель имеет право требовать у продавца товарно-сопроводительную документацию на товар.

Читайте также:
Новосибирским производителям молока вернули 70% расходов на маркировкуЧасть новосибирского молока признали подделкойВ Новосибирске «менеджер по молоку» обманул банк на 3 миллиона рублей
#Роспотребнадзор#Молоко#Исследования#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Когда морозы уйдут из Новосибирска — отвечают синоптики
Сегодня, 04:20
Никольская площадь появилась у Вознесенского собора в Новосибирске
Сегодня, 02:18
Магазин с товарами ИКЕА открылся в Новосибирске с ценниками выше в два раза
Сегодня, 03:19
Актер из Новосибирска Кологривый сыграет Жириновского в фильме про основателя ЛДПР
Сегодня, 02:30
Из России не ушли: сколько недружественные страны зарабатывают в Новосибирске
16 февраля, 09:02
За чей счет банкет? Что известно о викторине к выборам, где можно выиграть квартиру
16 февраля, 05:05