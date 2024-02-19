Директора новосибирской школы оштрафовали на 3 тысячи рублей за холод в классах

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
В кабинетах начальных классов было холоднее установленных СанПиН +18 градусов.
«Причиной нарушения температурного режима послужило отсутствие контроля со стороны руководства образовательного учреждения, нарушение регулировки теплоснабжения, ненадлежащее состояние окон в классах», — сказано в сообщении прокуратуры.
Руководителя образовательной организации признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ) и назначили штраф в размере 3 тысяч рублей. Также директора обязали привести условия для обучения в норму.
Систему теплоснабжения отрегулировали, окна заменили, подоконники отремонтировали. Сейчас температура воздуха в школе соответствует норме.