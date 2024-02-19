Директора новосибирской школы оштрафовали на 3 тысячи рублей за холод в классах

Руководителя образовательной организации признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ) и назначили штраф в размере 3 тысяч рублей. Также директора обязали привести условия для обучения в норму.