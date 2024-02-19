atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Директора новосибирской школы оштрафовали на 3 тысячи рублей за холод в классах

Директора новосибирской школы оштрафовали на 3 тысячи рублей за холод в классах

19 февраля 2024, 05:37
Фото: Юлия Акмурзина / 1MI
В Маслянинском районе Новосибирской школы директора школы привлекли к административной ответственности за температуру ниже установленной. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В кабинетах начальных классов было холоднее установленных СанПиН +18 градусов.

«Причиной нарушения температурного режима послужило отсутствие контроля со стороны руководства образовательного учреждения, нарушение регулировки теплоснабжения, ненадлежащее состояние окон в классах», — сказано в сообщении прокуратуры.
Когда морозы уйдут из Новосибирска — отвечают синоптики
Узнать подробнее

Руководителя образовательной организации признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ) и назначили штраф в размере 3 тысяч рублей. Также директора обязали привести условия для обучения в норму.

Систему теплоснабжения отрегулировали, окна заменили, подоконники отремонтировали. Сейчас температура воздуха в школе соответствует норме.

Читайте также:
Карантин из-за ОРВИ и гриппа действует в 70 школах и 106 детсадах НовосибирскаКакая погода будет в марте 2024 — новосибирцев ждут морозы ниже 30 ℃
#Происшествия#Новосибирск#Школа#Мороз#Теплоснабжение#Обучение#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Когда морозы уйдут из Новосибирска — отвечают синоптики
Сегодня, 04:20
Никольская площадь появилась у Вознесенского собора в Новосибирске
Сегодня, 02:18
Магазин с товарами ИКЕА открылся в Новосибирске с ценниками выше в два раза
Сегодня, 03:19
Актер из Новосибирска Кологривый сыграет Жириновского в фильме про основателя ЛДПР
Сегодня, 02:30
Из России не ушли: сколько недружественные страны зарабатывают в Новосибирске
16 февраля, 09:02
За чей счет банкет? Что известно о викторине к выборам, где можно выиграть квартиру
16 февраля, 05:05