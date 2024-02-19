Две улицы в центре Новосибирска сделали односторонними — кому это выгодно

Видео: водители игнорируют одностороннее движение в центре Новосибирска

С 17 февраля 2024 года в центре Новосибирска на двух участках улиц действует одностороннее движение. Однако далеко не все автомобилисты следуют новым предписаниям и едут по привычке в обе стороны.