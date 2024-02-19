Две улицы в центре Новосибирска сделали односторонними — кому это выгодно

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Как ранее сообщала мэрия, односторонними стали участки улицы Октябрьской (от Красного проспекта до улицы Советской), а также улицы Коммунистической (от улицы Советской до Красного проспекта).
При этом 19 февраля корреспонденты Atas.info сняли на видео, как автомобилисты нарушают новые правила дорожного движения на Октябрьской улице. Напомним, теперь на участке разрешено движение от Красного проспекта до Советской.
Аналогичная ситуация на Коммунистической улице. С 17 февраля движение на участке разрешено от Советской к Красному проспекту.
Корреспондент Atas.info направил видеозаписи в отдел пропаганды по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
Член правления ТСЖ «Дом с часами» (Коммунистическая, 44) Олег Викторович считает, что одностороннее движение на этих участках выгодно только сотрудникам бизнес-центров, расположенных рядом. Из-за припаркованных машин проезжая часть и ранее фактически становилась односторонней, говорит Олег Викторович.
«Улицы превращают в парковку для офисного планктона. Транспортная доступность, интересы местных жителей — в утиль! Вся эта чехарда затеяна в интересах владельцев БЦ, которые гнали своих управляющих под видом местных жителей в мэрию. Дважды я лично отметал эту „инициативу“, но ее тихонько „пропихнули“», — сказал член правления ТСЖ «Дом с часами» в беседе с корреспондентом.
По его словам, теперь жители «Дома под часами» вынуждены преодолевать от трех до шести светофоров, чтобы попасть домой.