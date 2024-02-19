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Published Сегодня, 08:12

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Updated Сегодня, 09:35

Улица Октябрьская 19 февраля 2024 года

Две улицы в центре Новосибирска сделали односторонними — кому это выгодно

19 февраля 2024, 08:12
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Улица Октябрьская 19 февраля 2024 года

Видео: водители игнорируют одностороннее движение в центре Новосибирска

С 17 февраля 2024 года в центре Новосибирска на двух участках улиц действует одностороннее движение. Однако далеко не все автомобилисты следуют новым предписаниям и едут по привычке в обе стороны.

Как ранее сообщала мэрия, односторонними стали участки улицы Октябрьской (от Красного проспекта до улицы Советской), а также улицы Коммунистической (от улицы Советской до Красного проспекта).

Новая схема движения на улицах Коммунистической и Октябрьской выглядит такНовая схема движения на улицах Коммунистической и Октябрьской выглядит так
Новая схема движения на улицах Коммунистической и Октябрьской выглядит так
Фото: yandex.ru/maps

При этом 19 февраля корреспонденты Atas.info сняли на видео, как автомобилисты нарушают новые правила дорожного движения на Октябрьской улице. Напомним, теперь на участке разрешено движение от Красного проспекта до Советской.

Водители нарушают правила движения на улице Октябрьская в Новосибирске. 19 февраля 2024 года
Видео: Алина Гурицкая / atas.info

Аналогичная ситуация на Коммунистической улице. С 17 февраля движение на участке разрешено от Советской к Красному проспекту.

Видео: Алина Гурицкая / atas.info

Корреспондент Atas.info направил видеозаписи в отдел пропаганды по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.

Член правления ТСЖ «Дом с часами» (Коммунистическая, 44) Олег Викторович считает, что одностороннее движение на этих участках выгодно только сотрудникам бизнес-центров, расположенных рядом. Из-за припаркованных машин проезжая часть и ранее фактически становилась односторонней, говорит Олег Викторович.

«Улицы превращают в парковку для офисного планктона. Транспортная доступность, интересы местных жителей — в утиль! Вся эта чехарда затеяна в интересах владельцев БЦ, которые гнали своих управляющих под видом местных жителей в мэрию. Дважды я лично отметал эту „инициативу“, но ее тихонько „пропихнули“», — сказал член правления ТСЖ «Дом с часами» в беседе с корреспондентом.

По его словам, теперь жители «Дома под часами» вынуждены преодолевать от трех до шести светофоров, чтобы попасть домой.

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