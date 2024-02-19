«Голая» вечеринка сильно повлияла на жизнь Анастасии Ивлеевой

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
По данным, опубликованным в телеграм-канале Shot, известная блогер практически не выходит из своего дома в Подмосковье. Если она и выезжает в столицу, то исключительно по необходимости.
Интернет-издание newia.ru пишет, что Ивлеева недавно была замечена в компании молодого человека возле автофастфуда — приобрела еду на 1,4 тысячи рублей и уехала.
Известно, что все рекламные соглашения, ранее заключенные с Анастасией, расторгнуты или заморожены. Еще одной неприятностью для блогера стало то, что она лишилась трех киноролей — в двух телесериалах и одной полнометражной картине.
Следственные органы и полиция не имеют претензий к Ивлеевой, а вот налоговая служба подозревает ее в неуплате налогов на сумму 137 миллионов рублей.
Возможно, Настя вернется к привычному образу жизни после урегулирования ситуации с ФНС.
Также сообщается, что Анастасия судится с предприятием, на котором осуществлялся разлив напитков под ее брендом Easy Peasy. Истица намерена взыскать с компании компенсацию в размере 4,6 миллиона рублей.