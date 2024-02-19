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«Голая» вечеринка сильно повлияла на жизнь Анастасии Ивлеевой

«Голая» вечеринка сильно повлияла на жизнь Анастасии Ивлеевой

19 февраля 2024, 18:50
Фото: kinopoisk.ru
После скандала, связанного с «голым» мероприятием в клубе «Мутабор», концерты многих его знаменитых участников были отменены. Оправившись от последствий события, артисты эстрады вернулись к концертной деятельности. Но организатор события Настя Ивлеева хранит молчание и избегает появления на публике.

По данным, опубликованным в телеграм-канале Shot, известная блогер практически не выходит из своего дома в Подмосковье. Если она и выезжает в столицу, то исключительно по необходимости.

Интернет-издание newia.ru пишет, что Ивлеева недавно была замечена в компании молодого человека возле автофастфуда — приобрела еду на 1,4 тысячи рублей и уехала.

Известно, что все рекламные соглашения, ранее заключенные с Анастасией, расторгнуты или заморожены. Еще одной неприятностью для блогера стало то, что она лишилась трех киноролей — в двух телесериалах и одной полнометражной картине.

Следственные органы и полиция не имеют претензий к Ивлеевой, а вот налоговая служба подозревает ее в неуплате налогов на сумму 137 миллионов рублей.

Возможно, Настя вернется к привычному образу жизни после урегулирования ситуации с ФНС.

Также сообщается, что Анастасия судится с предприятием, на котором осуществлялся разлив напитков под ее брендом Easy Peasy. Истица намерена взыскать с компании компенсацию в размере 4,6 миллиона рублей.

#Знаменитости
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