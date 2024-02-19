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Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

В 70 школах и 106 детсадах Новосибирска действует карантин по гриппу и ОРВИ

Карантин из-за ОРВИ и гриппа действует в 70 школах и 106 детсадах Новосибирска

19 февраля 2024, 04:46
Фото: 1MI

В 70 школах и 106 детсадах Новосибирска действует карантин по гриппу и ОРВИ

В Новосибирске нет школ и детских садов, полностью закрытых на карантин.

При этом на карантин в 15 школах закрыты 28 классов, в 70 детских садах — 106 групп. Об этом 19 февраля в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов.

«Полностью закрытых нет. В 15 школах на карантин закрыты 28 классов, по детским садам цифра осталась практически прежней с прошлой недели — в 70 детских садах закрыты 106 групп», — сказал Олег Клемешов.

В Новосибирской области также нет полностью закрытых на карантин образовательных учреждений. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«Количество классов, где заболело больше 20% учащихся — 72 класса в 33 школах. 613 детей больных. На карантине три детских сада, 44 заболевших. Всего в этих детских садах 113 детей — небольшие детские сады. Частично приостановили деятельность 147 групп в 94 детских садах. 1441 ребенок заболел. Это не выше среднегодовых значений по заболеваемости», — отметил Константин Хальзов.

За минувшую неделю в Новосибирской области выявили 28 861 случаев ОРВИ, 249 гриппа, 22 — ковида.

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Новосибирской области превышен на 70%
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#Общество#Новосибирск#Дети#ОРВИ#Грипп#Школы#Карантин#Детсады#Алёна Рогонова
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