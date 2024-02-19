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Существенное потепление в Новосибирске ожидают с 27 февраля

Когда морозы уйдут из Новосибирска — синоптики

19 февраля 2024, 04:20
Фото: 1MI

Существенное потепление в Новосибирске ожидают с 27 февраля

По 23 февраля в Новосибирской области действует штормовое предупреждение из-за морозов, в регионе установилась аномально холодная погода. Об этом сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

По информации синоптиков, столбики термометров в этот период в ночное время будут опускаться до -35 градусов и ниже. Местами морозы будут достигать -40 градусов и ниже.

Как рассказала Atas.info начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, незначительное ослабление морозов прогнозируют в ночь на 24 февраля, но всё равно погодные условия останутся далеки от комфортных.

«После 23 февраля ситуация кардинально не поменяется, ночные температуры будут на уровне -25…-30 градусов, днем около -16…-21 градуса», — говорит эксперт.

По прогнозам метеорологов, существенного потепления в регионе можно ждать в конце третьей декады, ориентировочно, с 27 февраля.

Из-за сложных погодных условий участки федеральных трасс круглосуточно патрулируют. В Новосибирской области действуют 12 мобильных пунктов обогрева, передает ФКУ «Сибуправтодор».

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19 февраля в Новосибирске в первой половине обойдется без осадков. Ветер северо-восточный, слабый — 2-7 м/с. Температура -25… -27 градусов. Местами изморозь, гололедица.

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#Общество#Новосибирск#Синоптики#Штормовое предупреждение#Мороз#Потепление#УГМС#Прогноз погоды#Алёна Рогонова
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