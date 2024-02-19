Когда морозы уйдут из Новосибирска — синоптики

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
По информации синоптиков, столбики термометров в этот период в ночное время будут опускаться до -35 градусов и ниже. Местами морозы будут достигать -40 градусов и ниже.
Как рассказала Atas.info начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, незначительное ослабление морозов прогнозируют в ночь на 24 февраля, но всё равно погодные условия останутся далеки от комфортных.
«После 23 февраля ситуация кардинально не поменяется, ночные температуры будут на уровне -25…-30 градусов, днем около -16…-21 градуса», — говорит эксперт.
По прогнозам метеорологов, существенного потепления в регионе можно ждать в конце третьей декады, ориентировочно, с 27 февраля.
Из-за сложных погодных условий участки федеральных трасс круглосуточно патрулируют. В Новосибирской области действуют 12 мобильных пунктов обогрева, передает ФКУ «Сибуправтодор».
19 февраля в Новосибирске в первой половине обойдется без осадков. Ветер северо-восточный, слабый — 2-7 м/с. Температура -25… -27 градусов. Местами изморозь, гололедица.