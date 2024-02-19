Коттедж с водопадом и прудом продают в Новосибирске за 35 млн рублей

Вместе с домом продают всю мебель и технику. Последний ремонт был выполнен три года назад. На участке есть водопад, небольшой двухэтажный гостевой дом со своей кухней, двумя спальнями и баней, а также теплый гараж на два автомобиля. Отопление осуществляется с помощью газа. На участке есть водопад, пруд, место для мангала, качели и беседка.