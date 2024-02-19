Коттедж с водопадом и прудом продают в Новосибирске за 35 млн рублей

Posted Сегодня, 01:36
Published Сегодня, 01:36
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Updated Сегодня, 01:38
Трехэтажный дом расположен в Бердске. Его площадь — 180 квадратов и 21 сотка. Недвижимость находится всего лишь в пяти минутах ходьбы от набережной.
На первом этаже расположены гостиная, кухня и санузел. На втором этаже находятся две спальные комнаты, ванная комната и большая гардеробная. А на третьем этаже есть кабинет и комната для спорта и развлечений.
Вместе с домом продают всю мебель и технику. Последний ремонт был выполнен три года назад. На участке есть водопад, небольшой двухэтажный гостевой дом со своей кухней, двумя спальнями и баней, а также теплый гараж на два автомобиля. Отопление осуществляется с помощью газа. На участке есть водопад, пруд, место для мангала, качели и беседка.