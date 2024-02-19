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Дом стоит десятки миллионов

Коттедж с водопадом и прудом продают в Новосибирске за 35 млн рублей

19 февраля 2024, 01:36
Фото: N1.RU
Дом стоит десятки миллионов
В пригороде Новосибирска на продажу выставлен коттедж, цена которого составляет 35 миллионов рублей. Объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Трехэтажный дом расположен в Бердске. Его площадь — 180 квадратов и 21 сотка. Недвижимость находится всего лишь в пяти минутах ходьбы от набережной.

На первом этаже расположены гостиная, кухня и санузел. На втором этаже находятся две спальные комнаты, ванная комната и большая гардеробная. А на третьем этаже есть кабинет и комната для спорта и развлечений.

Вместе с домом продают всю мебель и технику. Последний ремонт был выполнен три года назад. На участке есть водопад, небольшой двухэтажный гостевой дом со своей кухней, двумя спальнями и баней, а также теплый гараж на два автомобиля. Отопление осуществляется с помощью газа. На участке есть водопад, пруд, место для мангала, качели и беседка.

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