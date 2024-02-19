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Магазин с товарами ИКЕА открылся в Новосибирске с ценниками выше в два раза

Магазин с товарами ИКЕА открылся в Новосибирске с ценниками выше в два раза

19 февраля 2024, 03:19
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
18 февраля в супермаркете «Лента» в Первомайском районе Новосибирска открыли отдел с товарами из ИКЕА. Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

По информации подписчиков канала, которые передают слова продавцов, на полках стоит оригинальная продукция шведской компании, ввезенная в РФ так называемым параллельным (серым) импортом. Цены — в два раза выше официальных.

Видео: Телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Компания объявила об уходе из России в 2022 году после объявления Россией начала спецоперации. Новосибирцы массово сметали товары IKEA перед закрытием, а затем так же массово стали их перепродавать.

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#Экономика#Видео#Новосибирск#Икеа#Открытие#Магазин#Параллельный импорт#Алёна Рогонова
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