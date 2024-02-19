Магазин с товарами ИКЕА открылся в Новосибирске с ценниками выше в два раза

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
По информации подписчиков канала, которые передают слова продавцов, на полках стоит оригинальная продукция шведской компании, ввезенная в РФ так называемым параллельным (серым) импортом. Цены — в два раза выше официальных.
Компания объявила об уходе из России в 2022 году после объявления Россией начала спецоперации. Новосибирцы массово сметали товары IKEA перед закрытием, а затем так же массово стали их перепродавать.