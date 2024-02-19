Найденному в мороз на помойке малышу дали имя его спасителя

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Как сообщает Ngs. ru со ссылкой на очевидицу, мальчик получил имя Иван. Об этом стало известно во время осмотра.
«Малыша привезли в больницу на Вертковской. Сверточек в красно-белом пледике лежит на кушетке. Ребенок плачет, ручками трясет. Доношенный, с пуповиной. Врачи сказали, что мужчина по имени Иван нашел младенчика в двух пакетах на свалке. Вот так его и назвали», — рассказала девушка.
При этом малыш — «настоящий сибиряк» и ему повезло, что новосибирец Иван нашел его вовремя. Бригада «скорой медицинской помощи» увезла ребенка в другую больницу. Позже стало известно, что Ванечку перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных в областной больнице.
Мать малыша уже задержали. Ей грозит уголовная ответственность за покушение на убийство. Одновременно подруги матери заявляют, что она перестала общаться со всеми старыми знакомыми, поэтому о беременности якобы никто не знал.