Найденному в мороз на помойке малышу дали имя его спасителя

При этом малыш — «настоящий сибиряк» и ему повезло, что новосибирец Иван нашел его вовремя. Бригада «скорой медицинской помощи» увезла ребенка в другую больницу. Позже стало известно, что Ванечку перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных в областной больнице.