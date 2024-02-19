Мать хочет усыновить младенца, которого выкинула в мусорку в Новосибирске ее дочь

Ее дядя рассказал, что не знает, что сподвигло ее на такой поступок. Девушка тщательно скрывала свою беременность и не делилась своими личными делами со своими близкими. Она работала администратором в Новосибирске, у нее был парень, с которым они не состояли в браке и не имели детей. Дядя подозреваемой до сих пор не может поверить, что его племянница смогла избавиться от своего ребенка. Мать девушки также была в шоке от произошедшего и собирается приехать в Новосибирск, чтобы усыновить младенца, пишет КП-Новосибирск.