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Младенца спасли

Мать хочет усыновить младенца, которого выкинула в мусорку в Новосибирске ее дочь

19 февраля 2024, 01:23
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Младенца спасли
В Новосибирске родственники рассказали о 22-летней женщине, которая выбросила своего младенца в мусорный бак.

Девушка переехала в Новосибирск после окончания школы, но по-прежнему поддерживала связь с родными, которые живут в другом поселке. Благодаря видеозаписи, ее удалось быстро задержать.

Ее дядя рассказал, что не знает, что сподвигло ее на такой поступок. Девушка тщательно скрывала свою беременность и не делилась своими личными делами со своими близкими. Она работала администратором в Новосибирске, у нее был парень, с которым они не состояли в браке и не имели детей. Дядя подозреваемой до сих пор не может поверить, что его племянница смогла избавиться от своего ребенка. Мать девушки также была в шоке от произошедшего и собирается приехать в Новосибирск, чтобы усыновить младенца, пишет КП-Новосибирск.

Этот случай произошел на улице 1905 года днем 16 февраля. Молодая женщина родила ребенка в своей квартире, завернула его в два пакета и выкинула в мусорный бак. Младенец провел несколько минут на морозе, прежде чем его услышал местный житель Иван Журавлев.

Иван подумал, что в мусорку выбросили котенка из-за плача, но когда он заглянул туда, обнаружил ребенка. Он отнес младенца домой и вызвал скорую помощь. Ребенка госпитализировали, а полиция задержала его мать в этот же вечер.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Мать#Эмилия Губарева#Младенец
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