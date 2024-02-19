МУП «САХ» усилил работу с юрлицами-уклонистами от заключения договоров на вывоз ТБО

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Сейчас проверки проходят в точках сферы услуг и общественного питания на главных улицах Ленинского и Центрального районов Новосибирска. В ближайшее время представители МУП «САХ» проверят все точки в жилых домах города. У юридических лиц проверяют наличие договора на обращение с ТКО. Нарушителей оштрафуют и возложат судебные издержки, сообщает пресс-служба оператора. Штрафы могут составить до 250 тысяч рублей.
В январе команда регионального оператора проверила 266 юридических лиц, 190 из них не имели договора. Так, на Красном проспекте из 98 точек торговли и услуг, договор не был оформлен у 66 юридических лиц.
«Почти 70% проверенных владельцев бизнеса незаконно складывают отходы в контейнеры многоквартирных домов. Это приводит к переполнению и созданию навалов даже при ежедневном вывозе отходов. Жители вынуждены пользоваться загрязненной контейнерной площадкой, что наносит ущерб репутации и финансам регионального оператора», — сказано в сообщении регионального оператора.
Как рассказала начальник отдела обслуживания клиентов абонентской службы Елена Игнатовская, некоторые юридические лица соглашаются заключить договор с МУП «САХ» после беседы. В этом случае они получают ответы на все вопросы и информацию о стоимости контракта. Однако есть представители бизнеса и владельцы помещений, которые после разговора с представителями регионального оператора блокируют номера телефонов менеджеров и не выходят на связь. В таких случаях с нарушителей взыскивают оплату за коммунальную услугу по обращению с ТКО в судебном порядке.
«Здесь разговор короткий. Люди нарушают законодательство — мы инициируем процесс судебного взыскания оплаты за предоставляемую коммунальную услугу по обращению с ТКО», — говорит представитель МУП «САХ».
За три недели оператор подготовил больше 90 заявлений для направления в суд. В результате нарушители все равно будут платить за вывоз отходов и судебные издержки. Оплату начисляют с 11 февраля 2023 года, когда МУП «САХ» приступил к своим обязанностям регионального оператора по обращению с ТКО.
Ежемесячная плата для собственников нежилых помещений многоквартирных домов незначительная. При этом репутационные риски, судебные разбирательства и штрафы до 250 тысяч рублей не стоят того, чтобы избегать заключения договора с региональным оператором, предупредила Елена Игнатовская.
Справка
Плата за услугу по обращению с ТКО для юридических лиц рассчитывается на основании приказа департамента по тарифам НСО № 342-ЖКХ от 20 октября 2017 года. Чтобы узнать стоимость услуги для определенной категории бизнеса (аптеки, павильоны, административно-офисные помещения), можно воспользоваться калькулятором на сайте регионального оператора мупсах.рф в разделе «Потребителям».
Если вы владеете нежилым помещением или арендуете его для коммерческой деятельности и еще не заключили договор, вам следует обратиться в контакт-центр по номеру 363-04-11 или связаться с менеджерами по заключению договора:
8-993-021-0143 — Татьяна;
8-993-022-9618 — Анастасия;
8-952-946-87-17 — Ангелина;
8-952-947-47-46 — Сагдиана.