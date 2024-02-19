МУП «САХ» усилил работу с юрлицами-уклонистами от заключения договоров на вывоз ТБО

Как рассказала начальник отдела обслуживания клиентов абонентской службы Елена Игнатовская, некоторые юридические лица соглашаются заключить договор с МУП «САХ» после беседы. В этом случае они получают ответы на все вопросы и информацию о стоимости контракта. Однако есть представители бизнеса и владельцы помещений, которые после разговора с представителями регионального оператора блокируют номера телефонов менеджеров и не выходят на связь. В таких случаях с нарушителей взыскивают оплату за коммунальную услугу по обращению с ТКО в судебном порядке.