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Published Сегодня, 09:30

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Ипомея трехцветная теперь под запретом

Новосибирским дачникам запретили выращивать популярный цветок — объясняем, почему

19 февраля 2024, 09:30
Фото: Pinterest.com
Ипомея трехцветная теперь под запретом

На новосибирских дачах запретили культивирование ипомеи трехцветной

В России ввели уголовную ответственность за выращивание ипомеи трехцветной. Это растение семейства вьюнковых крайне популярно у новосибирских дачников.

Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный настоящим постановлением, […] дополнить позицией следующего содержания: „Ипомея трехцветная (растение вида Ipomoea Tricolor)“, — указано в постановлении.

Теперь за культивирование десяти и более кустов ипомеи будут давать до восьми лет лишения свободы. Выращивание от десяти до 100 кустов цветка будет классифицироваться как преступление в крупном размере, более 100 кустов — в особо крупном размере.

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Причиной запрета популярного у дачника цветка стало наличие в нем галлюциногенных веществ, которые, при желании, можно выделить из растения. При этом ответственность грозит и за наличие (получение) от трех граммов семян ипомеи трехцветной.

Напомним, что в Новосибирске зарегистрировали 57 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Запрет#Дача#Наркотики#Александр Ляхов
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