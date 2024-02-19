Новосибирским дачникам запретили выращивать популярный цветок — объясняем, почему

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный настоящим постановлением, […] дополнить позицией следующего содержания: „Ипомея трехцветная (растение вида Ipomoea Tricolor)“, — указано в постановлении.
Теперь за культивирование десяти и более кустов ипомеи будут давать до восьми лет лишения свободы. Выращивание от десяти до 100 кустов цветка будет классифицироваться как преступление в крупном размере, более 100 кустов — в особо крупном размере.
Причиной запрета популярного у дачника цветка стало наличие в нем галлюциногенных веществ, которые, при желании, можно выделить из растения. При этом ответственность грозит и за наличие (получение) от трех граммов семян ипомеи трехцветной.
Напомним, что в Новосибирске зарегистрировали 57 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.