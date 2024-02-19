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Новосибирцам советуют не спешить с покупкой жилья

Новосибирцам объяснили, зачем нужно спешить с покупкой новой квартиры

19 февраля 2024, 08:54
Фото: 1MI
Новосибирцам советуют не спешить с покупкой жилья

Новосибирцам сообщили плюсы покупки квартиры в первом полугодии 2024 года

Рынок жилья постоянно реагирует на экономическую ситуацию в стране. С учетом возможного роста цен на недвижимость после стимулирования спроса новосибирцам следует приобрести квартиру уже сейчас и не тянуть до лета.

В 2024 году правительством планируются дополнительные меры поддержки семей с детьми. Не последнюю роль в этом сыграет и стимуляция «семейной» ипотеки.

«Именно „Семейная ипотека“ должна стать драйвером рынка новостроек. Меры поддержки предполагают расширение программы на родителей с одним ребенком до 18 лет и приобретение квартиры на „вторичном“ рынке. Как известно, ипотека способствует росту „квартирного“ спроса», — сообщил Newia.ru начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов.
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На фоне повышения ключевой ставки до 16% крупные банковские игроки также внесли свои коррективы в кредитные операции с льготной программой господдержки. Поэтому после 1 июля цена недвижимости может существенно возрасти. «Возможны точечные акции и спецпредложения, но обычно стоимость квартир растет. Поэтому, если есть желание купить новую квартиру, то лучше не откладывать дело в долгий ящик», — заявил эксперт.

Напомним, что в Новосибирске составили топ-5 застройщиков.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Недвижимость#Жилье#Квартиры#Александр Ляхов
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