Новосибирцам объяснили, зачем нужно спешить с покупкой новой квартиры

На фоне повышения ключевой ставки до 16% крупные банковские игроки также внесли свои коррективы в кредитные операции с льготной программой господдержки. Поэтому после 1 июля цена недвижимости может существенно возрасти. «Возможны точечные акции и спецпредложения, но обычно стоимость квартир растет. Поэтому, если есть желание купить новую квартиру, то лучше не откладывать дело в долгий ящик», — заявил эксперт.