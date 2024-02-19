Новосибирцы не могут оставить в 2GIS отзывы о мемориале политзаключенным

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
После смерти политика новосибирцы стали оставлять отзывы в 2GIS в карточке памятника жертвам политических репрессий в Нарымском сквере. На момент написания материала насчитываются 82 отзыва. При этом оставить новые уже невозможно.
«Что-то пошло не так. У вас возникла ошибка», — гласит сообщение при попытке написать отзыв.
Корреспондент Atas.Info попытался написать комментарий, но столкнулся с аналогичной проблемой. Сервис сообщил о неизвестной ошибке.
В ответ на просьбу прокомментировать неисправность в 2GIS попросили прислать запрос. Редакция отправила обращение в компанию с просьбой прокомментировать причину неисправности.
*внесен в реестр экстремистов и террористов РФ