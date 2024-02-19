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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 08:14

Новосибирцы не могут оставить мнение о мемориале в Нарымском сквере в 2ГИС

Новосибирцы не могут оставить в 2GIS отзывы о мемориале политзаключенным

19 февраля 2024, 07:27
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Новосибирцы не могут оставить мнение о мемориале в Нарымском сквере в 2ГИС

2GIS не позволяет новосибирцам оставить отзыв о мемориале политзаключенным

В сервисе 2ГИС стало временно невозможным написать отзывы о Нарымском сквере Новосибирска. Отметим, что после смерти Алексея Навального* пользователи стали оставлять большое количество оценок именно к этому объекту.

После смерти политика новосибирцы стали оставлять отзывы в 2GIS в карточке памятника жертвам политических репрессий в Нарымском сквере. На момент написания материала насчитываются 82 отзыва. При этом оставить новые уже невозможно.

«Что-то пошло не так. У вас возникла ошибка», — гласит сообщение при попытке написать отзыв.

Корреспондент Atas.Info попытался написать комментарий, но столкнулся с аналогичной проблемой. Сервис сообщил о неизвестной ошибке.

Такую ошибку выдает сервисТакую ошибку выдает сервис
Такую ошибку выдает сервис
Фото: скриншот 2GIS

В ответ на просьбу прокомментировать неисправность в 2GIS попросили прислать запрос. Редакция отправила обращение в компанию с просьбой прокомментировать причину неисправности.

*внесен в реестр экстремистов и террористов РФ

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#Общество#Новосибирск#Сбой#2ГИС#Александр Ляхов#Нарымский сквер
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