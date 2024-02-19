Полмиллиона новосибирцев уже почувствовали эффект от социально-значимых проектов

По словам Клюзов, с 2014 года Новосибирска область находится в тройке лидеров по грантовой поддержке некоммерческих проектов, в том числе за счет финансирования из Фонда президентских грантов. Так, в 2024 году выделены 204 млн рублей. В прошлом году суммы на развитие получили 477 социально значимых проектов. Всего в реализации задействованы более 34 тысяч человек, эффект почувствовали уже полмиллиона новосибирцев.