Полмиллиона новосибирцев уже почувствовали эффект от социально-значимых проектов

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
О новых мерах государственной поддержки и развитии некоммерческих организаций в Новосибирской области сегодня, 19 февраля, во время оперативного совещания в правительстве рассказал министр региональной политики Андрей Клюзов.
Губернатор Андрей Травников отметил, что самое главное — это не количество запущенных проектов, а активность граждан и их поддержка. Именно это обеспечивает преимущество Новосибирской области перед другими регионами.
«Главная цель нашей работы с некоммерческими организациями — не их количество, не суммы привлечённых средств из государственных и негосударственных фондов и даже не количество реализованных проектов. Главное — количество вовлечённых в эту деятельность жителей. Попрошу глав муниципалитетов не забывать об этом, а министерство региональной политики прошу вести эффективную систему мониторинга: сколько жителей вовлекается в каждый проект каждой общественной организации. Если мы будем обеспечивать положительную динамику по достижению этой главной цели, то меры поддержки со стороны Правительства области будут не только сохраняться, но расширяться по объёмам и направлениям. Потому что высокая общественная активность — это конкурентное преимущество нашего региона», — отметил глава региона.
По словам Клюзов, с 2014 года Новосибирска область находится в тройке лидеров по грантовой поддержке некоммерческих проектов, в том числе за счет финансирования из Фонда президентских грантов. Так, в 2024 году выделены 204 млн рублей. В прошлом году суммы на развитие получили 477 социально значимых проектов. Всего в реализации задействованы более 34 тысяч человек, эффект почувствовали уже полмиллиона новосибирцев.
Основными и приоритетными проектами на получение грантовой поддержками сейчас считаются те, которые нацелены на оказание помощи бойцам СВО и их семьям. Министр региональной политики особенно выделил проект «Мамин супчик для бойцов», организованный общественной организацией Сузунского района «Надежда». Его реализует не только команда проекта, но и волонтеры — вместе они обеспечивают солдат горячим питанием.
Также Андрей Клюзов выделил работу по организации гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В гуманитарной миссии задействованы Народный фронт, Общественная палата Новосибирской области, Комитет Семей воинов Отечества, инициативные группы граждан «СвоихНеБросаем», «Армия добра», «Зов 54», Женская ассамблея Новосибирской области, региональное отделение Союза женщин России, Опора России, Патриот 54.
При поддержке министерства региональной политики в начале 2024 года уже 135 организаций приступили к реализации социально-значимых проектов. Общая выделенная сумма на них — 60 млн рублей. 27 февраля будет объявлен очередной конкурс, в рамках которого средства будут выделять и на новое направление — на проекты, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.