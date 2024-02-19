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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:22

По факту избавления от ребенка уже возбудили уголовное дело

«Работала в клубе»: о матери, выкинувшей малыша на помойку, рассказали подруги

19 февраля 2024, 06:18
Фото: СУ СКР по НСО
По факту избавления от ребенка уже возбудили уголовное дело

Подруги девушки, избавившейся от ребенка в Новосибирске, рассказали про ее жизнь

16 февраля весь Новосибирск потрясла жуткая история о новорожденном малыше, выброшенном в мусорный бак. Ребенка еле удалось спасти от сильнейшего переохлаждения, а матери уже предъявлено обвинение в покушении на убийство. При этом подруги 22-летней девушки утверждают, что не знали о беременности.

По словам сибирячек, девушка недавно переехала из Колывани в Новосибирск и резко прекратила общение со всеми старыми знакомыми.

«Света устроилась работать в ночной клуб в Бердске. Говорила, что она там администратор, потом заместитель директора. О ребенке мы не знали, для нас это шок», — рассказала Infopro54 одна из подруг матери.
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Кроме того, все они утверждают, что она очень любит детей. Но это пока не вяжется с возможными действиями матери. По версии следствия, Светлана сначала накормила ребенка коровьим молоком из бутылочки. После этого сибирячка завернула его в пеленку, положила в черный пакет и вынесла на помойку. Обессилевшего малыша нашел мужчина, решивший, что где-то мяукает котенок.

Напомним, что на происшествие уже отреагировал депутат новосибирского Заксобрания Роман Яковлев. По мнению политика, необходимо запретить шоу «Беременна в 16» и ему подобные, поскольку они «развращают молодежь».

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Уголовное дело#Бердск#Колыванский район
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