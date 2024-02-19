«Работала в клубе»: о матери, выкинувшей малыша на помойку, рассказали подруги

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
По словам сибирячек, девушка недавно переехала из Колывани в Новосибирск и резко прекратила общение со всеми старыми знакомыми.
«Света устроилась работать в ночной клуб в Бердске. Говорила, что она там администратор, потом заместитель директора. О ребенке мы не знали, для нас это шок», — рассказала Infopro54 одна из подруг матери.
Кроме того, все они утверждают, что она очень любит детей. Но это пока не вяжется с возможными действиями матери. По версии следствия, Светлана сначала накормила ребенка коровьим молоком из бутылочки. После этого сибирячка завернула его в пеленку, положила в черный пакет и вынесла на помойку. Обессилевшего малыша нашел мужчина, решивший, что где-то мяукает котенок.
Напомним, что на происшествие уже отреагировал депутат новосибирского Заксобрания Роман Яковлев. По мнению политика, необходимо запретить шоу «Беременна в 16» и ему подобные, поскольку они «развращают молодежь».