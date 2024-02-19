«Работала в клубе»: о матери, выкинувшей малыша на помойку, рассказали подруги

Кроме того, все они утверждают, что она очень любит детей. Но это пока не вяжется с возможными действиями матери. По версии следствия, Светлана сначала накормила ребенка коровьим молоком из бутылочки. После этого сибирячка завернула его в пеленку, положила в черный пакет и вынесла на помойку. Обессилевшего малыша нашел мужчина, решивший, что где-то мяукает котенок.