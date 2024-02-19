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Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

32-летняя Екатерина Тактарова из Новосибирска пришла на кастинг шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»

Симпатичная повар из Новосибирска пришла на «Битву шефов» — чем она планирует удивить

19 февраля 2024, 05:05
Фото: телеканал «Пятница»
32-летняя Екатерина Тактарова из Новосибирска пришла на кастинг шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»

Повар из Новосибирска пришла на «Битву шефов» на телеканале «Пятница»

32-летняя Екатерина Тактарова из Новосибирска пришла на кастинг третьего сезона шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба телеканала.

На кастинг сибирячка принесла традиционное мексиканское блюдо «энчилада». Чем закончилось испытание для Екатерины, телеканал раскрывать не стал.

Если Екатерине Тактаровой удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде Константина Ивлева или Рената Агзамова.

Выпуск с участием сибирячки в проекте «Битва шефов» можно посмотреть 19 февраля в на телеканале «Пятница!».

Новосибирский повар похоронил лангуста на шоу Ивлева
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Новосибирцы регулярно становятся участниками шоу федеральных телеканалов. В недавнем выпуске проекта «Молодые ножи» повар Владимир Штиц пытался удивить более опытных коллег курицей с лангустом, сыром с голубой плесенью и трюфелем. Мы писали, что у него из этого вышло.

А 25-летняя Дарья на шоу «Давай поженимся» боролась за сердце водителя из Воркуты Захара.

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