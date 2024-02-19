Симпатичная повар из Новосибирска пришла на «Битву шефов» — чем она планирует удивить

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
На кастинг сибирячка принесла традиционное мексиканское блюдо «энчилада». Чем закончилось испытание для Екатерины, телеканал раскрывать не стал.
Если Екатерине Тактаровой удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде Константина Ивлева или Рената Агзамова.
Выпуск с участием сибирячки в проекте «Битва шефов» можно посмотреть 19 февраля в на телеканале «Пятница!».
Новосибирцы регулярно становятся участниками шоу федеральных телеканалов. В недавнем выпуске проекта «Молодые ножи» повар Владимир Штиц пытался удивить более опытных коллег курицей с лангустом, сыром с голубой плесенью и трюфелем. Мы писали, что у него из этого вышло.
А 25-летняя Дарья на шоу «Давай поженимся» боролась за сердце водителя из Воркуты Захара.