Симпатичная повар из Новосибирска пришла на «Битву шефов» — чем она планирует удивить

Новосибирцы регулярно становятся участниками шоу федеральных телеканалов. В недавнем выпуске проекта «Молодые ножи» повар Владимир Штиц пытался удивить более опытных коллег курицей с лангустом, сыром с голубой плесенью и трюфелем. Мы писали, что у него из этого вышло.