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Мошенники едва не выманили у новосибирца 50 тысяч рублей

Украинские мошенники довели новосибирца до реанимации из-за мнимой кончины сына

19 февраля 2024, 10:13
Фото: 1MI
Мошенники едва не выманили у новосибирца 50 тысяч рублей

Житель НСО пострадал отлжеволонтеров из Украины, требовавших денег за тело сына

Житель Новосибирской области Денис едва не стал жертвой мошенников. Преступники позвонили ему и сообщили о необходимости перевести деньги за транспортировку тела сына из Мариуполя.

Как сообщает «МК в Новосибирске», сын мужчины Артур отправился в Мариуполь в командировку для восстановления города после длительных обстрелов ВСУ. Отец троих детей был ранен в конце января и попал в госпиталь. Какое-то время молодой человек находился в реанимации и родные переживали за его здоровье.

«Артур сообщил жене, что ему лучше. А на следующий день мне позвонил неизвестный, назвался волонтером и предложил помощь в транспортировке тела сына из Мариуполя. За 50 тысяч рублей», — рассказал Денис.
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У новосибирца от переживаний обострилось хроническое заболевание, усугубляемою невозможностью позвонить в Донецк. Но позже Денис заподозрил подвох. «Номер начинался на +380, это код Украины. Я им позвонил и меня сразу же спросили про деньги. Это мошенники, которые как-то узнали про наше горе. Пожелал им гореть в аду», — вспоминает отец.

Денис не может понять, как мошенники узнали про трагедию и подозревает «слив» базы номеров родственников заинтересованными в этом лицами.

Напомним, что жительница Новосибирска Алена Махова рассказала про обстановку в Донецке.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#Мошенничество#Мошенники#Александр Ляхов
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