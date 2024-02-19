Украинские мошенники довели новосибирца до реанимации из-за мнимой кончины сына

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Как сообщает «МК в Новосибирске», сын мужчины Артур отправился в Мариуполь в командировку для восстановления города после длительных обстрелов ВСУ. Отец троих детей был ранен в конце января и попал в госпиталь. Какое-то время молодой человек находился в реанимации и родные переживали за его здоровье.
«Артур сообщил жене, что ему лучше. А на следующий день мне позвонил неизвестный, назвался волонтером и предложил помощь в транспортировке тела сына из Мариуполя. За 50 тысяч рублей», — рассказал Денис.
У новосибирца от переживаний обострилось хроническое заболевание, усугубляемою невозможностью позвонить в Донецк. Но позже Денис заподозрил подвох. «Номер начинался на +380, это код Украины. Я им позвонил и меня сразу же спросили про деньги. Это мошенники, которые как-то узнали про наше горе. Пожелал им гореть в аду», — вспоминает отец.
Денис не может понять, как мошенники узнали про трагедию и подозревает «слив» базы номеров родственников заинтересованными в этом лицами.
Напомним, что жительница Новосибирска Алена Махова рассказала про обстановку в Донецке.