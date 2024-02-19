Украинские мошенники довели новосибирца до реанимации из-за мнимой кончины сына

У новосибирца от переживаний обострилось хроническое заболевание, усугубляемою невозможностью позвонить в Донецк. Но позже Денис заподозрил подвох. «Номер начинался на +380, это код Украины. Я им позвонил и меня сразу же спросили про деньги. Это мошенники, которые как-то узнали про наше горе. Пожелал им гореть в аду», — вспоминает отец.