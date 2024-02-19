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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:04

Сибирячка уверяет, что она и ее любимица серьезно пострадали

В Новосибирске хозяйка собаки сиба-ину хочет отомстить за укус злого лабрадора

19 февраля 2024, 11:02
Фото: wikipedia.org
Сибирячка уверяет, что она и ее любимица серьезно пострадали

В НСО хозяйка редкой породы сиба-ину требует компенсации за ее укус лабрадором

В Новосибирске разгорелось «собачье» противостояние. Владелица собаки редкой породы сиба-ину требует возмещения физических и моральных страданий за укус лабрадором. За нанесение увечий хозяйка пса должна заплатить 15 тысяч.

Как сообщает VN. ru, инцидент произошел 31 мая 2023 года. Согласно материалам искового заявления, во время прогулки на сибирячку и «японскую» собаку якобы напал лабрадор. Укусив сиба-ину, пес не унимался, а подоспевшая на помощь хозяйка якобы не желала разнимать драку и смотрела на происходящее со стороны.

Испугавшись за жизнь своего питомца, хозяйка сиба-ину попыталась защитить свою собаку, в результате чего тоже была укушена лабрадором. Травмы были также нанесены и принадлежащей истцу собаке. Причины такой агрессии со стороны лабрадора не сообщаются.

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Стоит отметить, что сиба-ину — редкая для Новосибирской области порода собак, выращенная на японском острове Хонсю. Стоимость щенка достигает 100 тысяч рублей, а предназначены они для охоты на зайцев, лис и медведей. При этом сиба-ину весьма угрюмы и не любят выражать свои чувства.

Напомним, что новосибирцы подали свыше 27 исков из-за укусов собак.

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