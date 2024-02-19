В Новосибирске хозяйка собаки сиба-ину хочет отомстить за укус злого лабрадора

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Как сообщает VN. ru, инцидент произошел 31 мая 2023 года. Согласно материалам искового заявления, во время прогулки на сибирячку и «японскую» собаку якобы напал лабрадор. Укусив сиба-ину, пес не унимался, а подоспевшая на помощь хозяйка якобы не желала разнимать драку и смотрела на происходящее со стороны.
Испугавшись за жизнь своего питомца, хозяйка сиба-ину попыталась защитить свою собаку, в результате чего тоже была укушена лабрадором. Травмы были также нанесены и принадлежащей истцу собаке. Причины такой агрессии со стороны лабрадора не сообщаются.
Стоит отметить, что сиба-ину — редкая для Новосибирской области порода собак, выращенная на японском острове Хонсю. Стоимость щенка достигает 100 тысяч рублей, а предназначены они для охоты на зайцев, лис и медведей. При этом сиба-ину весьма угрюмы и не любят выражать свои чувства.
Напомним, что новосибирцы подали свыше 27 исков из-за укусов собак.