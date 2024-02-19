В Новосибирске хозяйка собаки сиба-ину хочет отомстить за укус злого лабрадора

Испугавшись за жизнь своего питомца, хозяйка сиба-ину попыталась защитить свою собаку, в результате чего тоже была укушена лабрадором. Травмы были также нанесены и принадлежащей истцу собаке. Причины такой агрессии со стороны лабрадора не сообщаются.