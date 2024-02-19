В Новосибирске с подрядчика требуют 33 млн за ремонт Октябрьской магистрали

Posted Сегодня, 02:08
Published Сегодня, 02:08
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
ООО «Сибирская компания антикоррозийной защиты» (СКАЗ) подала иск в Арбитражный суд Новосибирской области, в котором требует взыскать с ООО СТС-Плюс задолженность в размере 33 021 558 рублей. Подробностей исковых требований арбитраж пока не разглашает, однако, как удалось узнать корреспонденту Atas.Info, ООО СКАЗ в 2022 году в рамках договора субподряда с СТС-Плюс выполняло комплекс антикоррозийных работ железобетонных конструкций с абразивоструйной очисткой при реконструкции путепровода Октябрьской магистрали через Ипподромскую магистраль в Новосибирске. То, что речь в иске идет именно об этом объекте, косвенно подтверждает и то, что в качестве третьего лица к процессу привлечено МКУ «Гормост».
ООО СКАЗ подало ходатайство об аресте имущества истца в качестве обеспечительных мер, однако судья в его удовлетворении отказала. Рассмотрение иска назначено на 27 февраля.
Компания СТС-Плюс, входившая в топ-5 лидеров по размеру контрактов на дорожный ремонт в Новосибирске, в 2022 году выиграла тендер стоимостью 170 млн рублей на ремонт Октябрьского путепровода, однако работы не были закончены даже к середине ноября. В итоге ремонт не был полностью завершен даже к лету 2023, мэрия разорвала контракт с СТС-Плюс, компания была внесена в реестр недобросовестных поставщиков.
По данным системы СПАРК, единоличным владельцем ООО СТС-Плюс с ноября 2022 года является Исмаилзаде Анар Эльданиз Оглы, ранее компания принадлежала Гусейнову Октай Мирза Оглы. В 2022 году доходы компании составили 928 179 000 рублей, чистая прибыль 33,2 млн рублей.
Единственным владельцем ООО СКАЗ выступает его директор Алексей Купин, компания относится к категории микропредприятий, основной род деятельности — обработка и нанесение покрытий на металлы. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 1,393 млн рублей.