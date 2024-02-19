В Новосибирске с подрядчика требуют 33 млн за ремонт Октябрьской магистрали

ООО «Сибирская компания антикоррозийной защиты» (СКАЗ) подала иск в Арбитражный суд Новосибирской области, в котором требует взыскать с ООО СТС-Плюс задолженность в размере 33 021 558 рублей. Подробностей исковых требований арбитраж пока не разглашает, однако, как удалось узнать корреспонденту Atas.Info, ООО СКАЗ в 2022 году в рамках договора субподряда с СТС-Плюс выполняло комплекс антикоррозийных работ железобетонных конструкций с абразивоструйной очисткой при реконструкции путепровода Октябрьской магистрали через Ипподромскую магистраль в Новосибирске. То, что речь в иске идет именно об этом объекте, косвенно подтверждает и то, что в качестве третьего лица к процессу привлечено МКУ «Гормост».