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Ремонт Октябрьского путепровода рабочие СТС-Плюс так и не завершили

В Новосибирске с подрядчика требуют 33 млн за ремонт Октябрьской магистрали

19 февраля 2024, 02:08
Фото: atas.info
Ремонт Октябрьского путепровода рабочие СТС-Плюс так и не завершили
Скандальный дорожный ремонт отозвался эхом в суде. С гиганта дорожного строительства, компании СТС-Плюс, субподрядчик в арбитражном суде требует оплаты выполненных работ

ООО «Сибирская компания антикоррозийной защиты» (СКАЗ) подала иск в Арбитражный суд Новосибирской области, в котором требует взыскать с ООО СТС-Плюс задолженность в размере 33 021 558 рублей. Подробностей исковых требований арбитраж пока не разглашает, однако, как удалось узнать корреспонденту Atas.Info, ООО СКАЗ в 2022 году в рамках договора субподряда с СТС-Плюс выполняло комплекс антикоррозийных работ железобетонных конструкций с абразивоструйной очисткой при реконструкции путепровода Октябрьской магистрали через Ипподромскую магистраль в Новосибирске. То, что речь в иске идет именно об этом объекте, косвенно подтверждает и то, что в качестве третьего лица к процессу привлечено МКУ «Гормост».

ООО СКАЗ подало ходатайство об аресте имущества истца в качестве обеспечительных мер, однако судья в его удовлетворении отказала. Рассмотрение иска назначено на 27 февраля.

Компания СТС-Плюс, входившая в топ-5 лидеров по размеру контрактов на дорожный ремонт в Новосибирске, в 2022 году выиграла тендер стоимостью 170 млн рублей на ремонт Октябрьского путепровода, однако работы не были закончены даже к середине ноября. В итоге ремонт не был полностью завершен даже к лету 2023, мэрия разорвала контракт с СТС-Плюс, компания была внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

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По данным системы СПАРК, единоличным владельцем ООО СТС-Плюс с ноября 2022 года является Исмаилзаде Анар Эльданиз Оглы, ранее компания принадлежала Гусейнову Октай Мирза Оглы. В 2022 году доходы компании составили 928 179 000 рублей, чистая прибыль 33,2 млн рублей.

Единственным владельцем ООО СКАЗ выступает его директор Алексей Купин, компания относится к категории микропредприятий, основной род деятельности — обработка и нанесение покрытий на металлы. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 1,393 млн рублей.

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