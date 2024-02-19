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Updated Сегодня, 11:32

В селе Маслянино Новосибирской области газифицирован детский оздоровительный лагерь

В селе Маслянино Новосибирской области газифицирован детский оздоровительный лагерь

19 февраля 2024, 11:29
Фото: ООО «Газпром газораспределение Томск»
Специалисты «Газпром газораспределение Томск» в рамках догазификации подключили к газоснабжению детский оздоровительный лагерь «Олимпиец» в селе Маслянино Новосибирской области.

В мероприятии приняли участие заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров, глава Маслянинского района Павел Прилепа, директор филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области Евгений Глушков, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области.

Для газификациии объекта построен газопровод высокого давления протяженностью 235 м, установлена блочно-модульная котельная, которая обеспечит теплоснабжение и горячее водоснабжение трех спальных корпусов и административного здания детского лагеря. Мощность котельной в перспективе рассчитана на строительство дополнительных корпусов.

«Лагерь „Олимпиец“ ежегодно принимает около 1000 детей со всего региона. Это первый социальный объект в Новосибирской области, подключенный в рамках догазификации. Современное газовое отопление создаст комфортные условия для оздоровления детей, и мы рады внести свой вклад в реализацию этого важного социального проекта», — отметил Евгений Глушков.

Справка

ООО «Газпром газораспределение Томск» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.

Фото: ООО «Газпром газораспределение Томск»
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