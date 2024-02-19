В селе Маслянино Новосибирской области газифицирован детский оздоровительный лагерь

«Лагерь „Олимпиец“ ежегодно принимает около 1000 детей со всего региона. Это первый социальный объект в Новосибирской области, подключенный в рамках догазификации. Современное газовое отопление создаст комфортные условия для оздоровления детей, и мы рады внести свой вклад в реализацию этого важного социального проекта», — отметил Евгений Глушков.