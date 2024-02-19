В селе Маслянино Новосибирской области газифицирован детский оздоровительный лагерь

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В мероприятии приняли участие заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров, глава Маслянинского района Павел Прилепа, директор филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области Евгений Глушков, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области.
Для газификациии объекта построен газопровод высокого давления протяженностью 235 м, установлена блочно-модульная котельная, которая обеспечит теплоснабжение и горячее водоснабжение трех спальных корпусов и административного здания детского лагеря. Мощность котельной в перспективе рассчитана на строительство дополнительных корпусов.
«Лагерь „Олимпиец“ ежегодно принимает около 1000 детей со всего региона. Это первый социальный объект в Новосибирской области, подключенный в рамках догазификации. Современное газовое отопление создаст комфортные условия для оздоровления детей, и мы рады внести свой вклад в реализацию этого важного социального проекта», — отметил Евгений Глушков.
Справка
ООО «Газпром газораспределение Томск» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.