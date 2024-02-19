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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Школьника доставили в больницу

Владелица Suzuki на полном ходу сбила школьника в Пашино

19 февраля 2024, 11:30
Фото: Управление ГИБДД в НСО
Школьника доставили в больницу

В Новосибирске вне пешеходного перехода сбили младшеклассника

В Калининском районе был сбит школьник. Ребенок пересекал улицу вне пешеходного перехода.

Сообщается, что ДТП произошло днем в микрорайоне Пашино в районе Новоуральской, 12. За рулем Suzuki Alto находилась женщина, не сразу заметившая юного пешехода.

«Школьник 2014 года рождения доставлен с больницу, характер его травм уточняется. „На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия“. — рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

Напомним, что сотрудники ГИБДД советуют водителям запастись теплой одеждой и чаем из-за аномальных холодов.

ГИБДД советует новосибирцам взять в дорогу теплую одежду и мощный телефон
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ДТП#Гибдд#Александр Ляхов
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