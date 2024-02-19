Владелица Suzuki на полном ходу сбила школьника в Пашино

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Сообщается, что ДТП произошло днем в микрорайоне Пашино в районе Новоуральской, 12. За рулем Suzuki Alto находилась женщина, не сразу заметившая юного пешехода.
«Школьник 2014 года рождения доставлен с больницу, характер его травм уточняется. „На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия“. — рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
Напомним, что сотрудники ГИБДД советуют водителям запастись теплой одеждой и чаем из-за аномальных холодов.