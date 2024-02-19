Вредные примеси могут накапливаться в воздухе Новосибирска с 19 по 21 февраля

Безветренная погода сопровождается сильными, по-настоящему сибирскими морозами. По 23 февраля в Новосибирской области действует штормовое предупреждение из-за морозов, в регионе установилась аномально холодная погода. В ночное время столбики термометров будут опускаться до -35 градусов и ниже. Местами морозы будут достигать -40 градусов и ниже.