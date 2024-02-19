Вредные примеси могут накапливаться в воздухе Новосибирска с 19 по 21 февраля

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Согласно прогнозу, если 19 февраля северо-восточный ветер дует со скоростью 2-7 метров в секунду, то 20 февраля переменный ветер стихнет до 1-6 метров в секунду.
«Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — сказано в сообщении.
Как рассказала начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик, не стоит путать неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) и повышенное загрязнение воздуха.
«Это не равно повышенное загрязнение воздуха. Прогноз НМУ выпускают для руководителей предприятий, которые обязаны в указанный период сокращать выбросы в атмосферу (уменьшая их при разной степени опасности на 20-25%, 30% и более)», — пояснила руководитель ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Если все предприятия соблюдают условия сокращения выбросов при объявлении НМУ, то загрязнение не будет накапливаться в атмосфере, и вреда здоровью нанесено также не будет.
Безветренная погода сопровождается сильными, по-настоящему сибирскими морозами. По 23 февраля в Новосибирской области действует штормовое предупреждение из-за морозов, в регионе установилась аномально холодная погода. В ночное время столбики термометров будут опускаться до -35 градусов и ниже. Местами морозы будут достигать -40 градусов и ниже.