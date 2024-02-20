Блогер из Новосибирска Дава засветил свою девушку — кто она

Пользователи сети предположили, что девушка — это 31-летняя певица родом из Украины Мари Краймбрери (Марина Жадан). Ранее селебрити выкладывали фото с отдыха в одной локации и даже в одном домике. На кадрах у Давы также были руки незнакомки. В 2023 году у пары был короткий роман, поэтому есть вероятность, что они решили попробовать еще раз.