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Published Сегодня, 11:16

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Updated Сегодня, 11:18

Блогер из Новосибирска Дава засветил свою девушку — кто она

Блогер из Новосибирска Дава засветил свою девушку — кто она

20 февраля 2024, 11:16
Фото: Соцсети
Блогер Dava (он же Дава, он же Давид Манукян) выпустил релиз своего трека «Алло, как ты там?». Но общественность, следящей за его творчеством, привлек не столько сам трек, а видеоряд на композицию, на котором фигурирует загадочная девушка.

30-летний Давид старательно избегает показывать ее лицо, демонстрируя в кадре лишь руки, спину и другие части тела девушки.

Видео: соцсети

Пользователи сети предположили, что девушка — это 31-летняя певица родом из Украины Мари Краймбрери (Марина Жадан). Ранее селебрити выкладывали фото с отдыха в одной локации и даже в одном домике. На кадрах у Давы также были руки незнакомки. В 2023 году у пары был короткий роман, поэтому есть вероятность, что они решили попробовать еще раз.

По другой версии, пассией блогера стала его помощница Анна Маковская.

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