Блогер из Новосибирска Дава засветил свою девушку — кто она

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
30-летний Давид старательно избегает показывать ее лицо, демонстрируя в кадре лишь руки, спину и другие части тела девушки.
Пользователи сети предположили, что девушка — это 31-летняя певица родом из Украины Мари Краймбрери (Марина Жадан). Ранее селебрити выкладывали фото с отдыха в одной локации и даже в одном домике. На кадрах у Давы также были руки незнакомки. В 2023 году у пары был короткий роман, поэтому есть вероятность, что они решили попробовать еще раз.
По другой версии, пассией блогера стала его помощница Анна Маковская.