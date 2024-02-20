Элитный коттедж в стиле хай-тек продают под Новосибирском за 150 млн

Проект коттеджа разработал известный архитектор Андрей Кузнецов, а его строительство было завершено в 2015 году. Внутри кухни-гостиной расположен итальянский камин, а дизайн выполнен в стильных и спокойных тонах. На первом этаже есть бассейн с СПА-зоной и сауной.