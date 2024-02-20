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Published Сегодня, 09:49

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Updated Сегодня, 09:51

Дом стоит 150 млн

Элитный коттедж в стиле хай-тек продают под Новосибирском за 150 млн

20 февраля 2024, 09:49
Фото: novosibirsk.n1.ru
Дом стоит 150 млн
В поселке Мочище под Новосибирском выставлен на продажу роскошный коттедж с элементами хай-тек стиля.

Владельцы дома оценили его в 150 млн рублей и разместили объявление в интернете 20 февраля.

Общая площадь дома превышает 700 квадратных метров, а находится он на участке в 32 сотки. Кроме того, приобретатели получат в аренду долгосрочно еще 50 соток земли.

Фото: novosibirsk.n1.ru

Проект коттеджа разработал известный архитектор Андрей Кузнецов, а его строительство было завершено в 2015 году. Внутри кухни-гостиной расположен итальянский камин, а дизайн выполнен в стильных и спокойных тонах. На первом этаже есть бассейн с СПА-зоной и сауной.

Фото: novosibirsk.n1.ru

Второй этаж предназначен для отдыха. Там находится игровая комната для детей и кабинет. Остальные комнаты пока пустуют. Также коттедж имеет просторную террасу площадью 57 квадратных метров.

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