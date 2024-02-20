Элитный коттедж в стиле хай-тек продают под Новосибирском за 150 млн

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Владельцы дома оценили его в 150 млн рублей и разместили объявление в интернете 20 февраля.
Общая площадь дома превышает 700 квадратных метров, а находится он на участке в 32 сотки. Кроме того, приобретатели получат в аренду долгосрочно еще 50 соток земли.
Проект коттеджа разработал известный архитектор Андрей Кузнецов, а его строительство было завершено в 2015 году. Внутри кухни-гостиной расположен итальянский камин, а дизайн выполнен в стильных и спокойных тонах. На первом этаже есть бассейн с СПА-зоной и сауной.
Второй этаж предназначен для отдыха. Там находится игровая комната для детей и кабинет. Остальные комнаты пока пустуют. Также коттедж имеет просторную террасу площадью 57 квадратных метров.