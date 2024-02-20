ФОМС повысит качество услуг на фоне реализации цифровой трансформации системы ОМС

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Одной из ключевых задач государственного управления и обеспечения национальной безопасности России является цифровая трансформация системы ОМС. Этот подход направлен на обеспечение гражданам доступа к услугам в цифровом формате и увеличение прозрачности и эффективности системы ОМС в целом, сообщает РИА «Новости».
В 2022 году Федеральный фонд получил задачу начать цифровую трансформацию системы ОМС путем создания единого информационного пространства и переноса значимой функциональности региональных информационных систем на федеральный уровень. Была также поставлена цель сбора данных по всем субъектам на базе государственной информационной системы ОМС.
Результатом цифровой трансформации системы ОМС должно стать сокращение информационных потоков между участниками системы, стандартизация протоколов обмена и форматов данных для всех участников, а также улучшение качества и скорости аналитических процессов.
Баланин также рассказал о создании подсистемы, которая на основе данных застрахованных лиц поможет выявлять граждан с подозрением на сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Она также упростит ведение пациентов с хроническими заболеваниями и увеличит информированность граждан за счет предоставления персонализированных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике заболеваний.
С применением технологий искусственного интеллекта будет осуществляться анализ и прогнозирование потребления медицинской помощи и лекарственных препаратов при лечении онкологических заболеваний.
Баланин также отметил, что первой подсистемой в рамках создания единого информационного пространства системы ОМС стал Федеральный регистр застрахованных лиц. Внедрение этой подсистемы позволило Федеральному фонду перейти на формирование цифровых полисов ОМС. На сегодняшний день более 14 миллионов застрахованных лиц получили полисы ОМС исключительно в электронном виде.
Цифровая трансформация системы ОМС позволит повысить прозрачность и эффективность работы системы, получать качественные и достоверные данные по объемам и стоимости медицинской помощи, сократить административные затраты, внедрить лучшие практики управления системой ОМС, обеспечить гибкость операционных изменений.