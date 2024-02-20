ФОМС повысит качество услуг на фоне реализации цифровой трансформации системы ОМС

Баланин также рассказал о создании подсистемы, которая на основе данных застрахованных лиц поможет выявлять граждан с подозрением на сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Она также упростит ведение пациентов с хроническими заболеваниями и увеличит информированность граждан за счет предоставления персонализированных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике заболеваний.