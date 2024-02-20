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Ким Чен Ын получил в подарок роскошный автомобиль от Путина

Глава КНДР Ким Чен Ын получил роскошный Aurus Senat в подарок от Путина

20 февраля 2024, 10:50
Фото: РИА Новости / POOL
Ким Чен Ын получил в подарок роскошный автомобиль от Путина

Северокорейский лидер получил в подарок российский люкс- автомобиль от Путина

Глава КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от президента РФ Владимира Путина люксовый автомобиль Aurus Senat. Стоимость машины может начинаться от 41 миллиона рублей.

Как сообщают «Новые известия», роскошный подарок был передан северокорейскому лидеру 18 февраля его сестрой Ким Ё Чжон. Родственница главы КНДР назвала это «свидетельством особых дружеских отношений» между Северной Кореей и Россией. Стоит отметить, что свой день рождения Ким Чен Ын отметил 8 января.

Глава КНДР известен своим пристрастием к автомобилям премиум-класса. До этого он ездил на немецком Maybach, хотя ввоз этой марки в страну запрещен санкциями Совета Безопасности ООН. По мнению агентства Bloomberg, Россия, таким образом, стала нарушителем данного запрета.

Напомним, что в Новосибирской области ждут на стройках северокорейских рабочих.

Рабочих из Северной Кореи позвали на стройки в Новосибирскую область
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#Политика#Экономика#Общество#Новосибирск#Россия#Владимир Путин#Подарок#Александр Ляхов#Северная Корея
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