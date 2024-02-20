Глава КНДР Ким Чен Ын получил роскошный Aurus Senat в подарок от Путина

Глава КНДР известен своим пристрастием к автомобилям премиум-класса. До этого он ездил на немецком Maybach, хотя ввоз этой марки в страну запрещен санкциями Совета Безопасности ООН. По мнению агентства Bloomberg, Россия, таким образом, стала нарушителем данного запрета.