Глава КНДР Ким Чен Ын получил роскошный Aurus Senat в подарок от Путина

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Как сообщают «Новые известия», роскошный подарок был передан северокорейскому лидеру 18 февраля его сестрой Ким Ё Чжон. Родственница главы КНДР назвала это «свидетельством особых дружеских отношений» между Северной Кореей и Россией. Стоит отметить, что свой день рождения Ким Чен Ын отметил 8 января.
Глава КНДР известен своим пристрастием к автомобилям премиум-класса. До этого он ездил на немецком Maybach, хотя ввоз этой марки в страну запрещен санкциями Совета Безопасности ООН. По мнению агентства Bloomberg, Россия, таким образом, стала нарушителем данного запрета.
Напомним, что в Новосибирской области ждут на стройках северокорейских рабочих.