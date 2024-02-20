Из-за пьянства в Новосибирске на четверть выросло число пожаров

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В частном секторе Новосибирске количество пожаров с начала года выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Три человека погибли в огне только за минувшую неделю. Об этом сообщил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин в ходе аппаратного совещания в мэрии во вторник, 20 февраля.
«Почти все случаи, 90 процентов пожаров по причине пьянства. За пять лет анализа причин пожаров такого количества из-за пьянства не было», — констатировал Ерохин.
Почему жители частного сектора стали больше пить и есть ли действенные методы предотвращения волны пожаров, чиновник не уточнил.