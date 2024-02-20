Мальчик в пижаме забрался на крышу горящего дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:12
Published Сегодня, 01:12
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Updated Сегодня, 01:14
В Октябрьском районе Новосибирска в примерно в 16:47 произошел пожар в одном из частных домов на улице Инская. Мальчик, которому было 11 лет, попытался найти убежище на крыше здания. Он сам позвонил спасателям.
Сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области поддерживали связь с мальчиком по телефону, чтобы он не принимал поспешных решений и не прыгал с крыши до тех пор, пока его не эвакуировали пожарные в безопасное место.
Ребенок был в состоянии шока, поэтому его передали сотрудникам скорой помощи. Тем не менее, госпитализация оказалась для него необязательной.