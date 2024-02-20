Мать в Новосибирске пытается вернуть дочек, которых отсудил бывший муж

На суде он заявил, что живет в двухкомнатной квартире. Он задаривал девочек подарками. На суде Катю спросили, с кем она хочет жить — та сказала, что с отцом. Тогда их оставили с папой, а матери назначили выплачивать алименты. Как позже узнала мать, Катя спала на раскладушке на кухне однокомнатной квартиры, без личного пространства и самое главное — ее разлучили с Ирой, так как та переехала к бабушке.