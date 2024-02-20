Мать в Новосибирске пытается вернуть дочек, которых отсудил бывший муж

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Published Сегодня, 02:37
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13-летняя Катя* должна жить с сестрой, отцом и его новой женой в Москве по решению суда. Однако ее старшая сестра, Ира*, живет с бабушкой в Новосибирске. А сама Катя спит на кухне вместо комнаты. Когда мама девочек узнала об этом, она подала иск на определение места жительства детей, чтобы вернуть их к себе.
Татьяна А., 46-летняя врач-косметолог из Новосибирска, развелась с мужем три года назад. В то время дочкам было 9 и 11 лет. По словам Татьяны, девочки изначально тянулись к отцу, потому что скучали по нему. Мужчина переехал в Москву и начал новую жизнь с другой женщиной.
На суде он заявил, что живет в двухкомнатной квартире. Он задаривал девочек подарками. На суде Катю спросили, с кем она хочет жить — та сказала, что с отцом. Тогда их оставили с папой, а матери назначили выплачивать алименты. Как позже узнала мать, Катя спала на раскладушке на кухне однокомнатной квартиры, без личного пространства и самое главное — ее разлучили с Ирой, так как та переехала к бабушке.
— Оказывается, «двушка» — это квартира родственников, они его там прописали, а живет он совсем в другом месте, — объясняет Татьяна. — Тогда я решила забрать у него младшую, прилетела за ней специально в Москву. Потом мы на поезде поехали в Санкт-Петербург. Бывший в это время подал дочку в розыск. В Питере нас встретила полиция, я дала объяснение, что это моя дочь и мы едем в Новосибирск. Тогда же я узнала, что старшая дочка Ира живет в Новосибирске у бабушки — в квартире, где нет кухни…
Мать подала иск в суд, чтобы девочек вернули ей. На первом заседании суд постановил, что на время разбирательств сестры будут жить с мамой. Однако старшую девочку ей не отдают. Как заявила бабушка: «Мы тоже подали иск, причем на ограничение Татьяны в родительских правах. Решение суда, которое принято сейчас, мы обжалуем. Считаем, оно было вынесено в некорректной ситуации. Органы опеки опросили Катю, но не разговаривали с Ирой. Никто не спросил ее мнение, с кем она правда хочет находиться», пишет КП-Новосибирск.
Имена героев изменены*