Назван ТОП-20 самых дефицитных профессий в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
Исследование показало, что врачи занимают первое место в списке дефицитных специалистов с соотношением 0,7 резюме на одну вакансию. За ними следуют фармацевты, дворники, слесари, сантехники, агрономы, повара и медицинские сестры. Все эти профессии имеют соотношение 1,5 резюме на вакансию или ниже.
Среди других дефицитных профессий в регионе значатся швеи, портные, закройщики, автомойщики, мерчендайзеры, инженеры по охране труда и технике безопасности, администраторы, медицинские представители, продавцы-консультанты и кассиры, монтажники, электромонтажники, главные врачи и заведующие отделением.
В январе средний индекс конкуренции за работу в Новосибирской области составил три резюме на вакансию, что свидетельствует о дефиците рабочих рук в регионе. Это означает, что количество вакансий превышает количество соискателей работы.