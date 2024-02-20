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Published Сегодня, 01:23

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Кого не хватает из специалистов

Назван ТОП-20 самых дефицитных профессий в Новосибирской области

20 февраля 2024, 01:23
Фото: Изображение Midjourney
Кого не хватает из специалистов

Дефицит врачей сложился на рынке труда в Новосибирской области

В Новосибирской области на рынке труда существует дефицит врачей и фармацевтов. Это выяснили специалисты платформы hh.ru.

Исследование показало, что врачи занимают первое место в списке дефицитных специалистов с соотношением 0,7 резюме на одну вакансию. За ними следуют фармацевты, дворники, слесари, сантехники, агрономы, повара и медицинские сестры. Все эти профессии имеют соотношение 1,5 резюме на вакансию или ниже.

Среди других дефицитных профессий в регионе значатся швеи, портные, закройщики, автомойщики, мерчендайзеры, инженеры по охране труда и технике безопасности, администраторы, медицинские представители, продавцы-консультанты и кассиры, монтажники, электромонтажники, главные врачи и заведующие отделением.

В январе средний индекс конкуренции за работу в Новосибирской области составил три резюме на вакансию, что свидетельствует о дефиците рабочих рук в регионе. Это означает, что количество вакансий превышает количество соискателей работы.

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