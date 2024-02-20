Назван ТОП-20 самых дефицитных профессий в Новосибирской области

Исследование показало, что врачи занимают первое место в списке дефицитных специалистов с соотношением 0,7 резюме на одну вакансию. За ними следуют фармацевты, дворники, слесари, сантехники, агрономы, повара и медицинские сестры. Все эти профессии имеют соотношение 1,5 резюме на вакансию или ниже.