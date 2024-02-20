Новосибирец пытался убить полицейского — как его наказали

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Днем 28 марта 2023 года в дежурную часть поступил звонок из поселка Октябрьский, в котором местная жительница сообщила что пьяный сосед угрожает ее убить. На место прибыл наряд полиции. Правоохранители позвонили в квартиру, где проживал буйный сосед. Мужчина открыл дверь и несколько раз выстрелил, в том числе, в сторону полицейских. Никто не пострадал.
При задержании мужчина заявил, что заминировал квартиру.
Суд назначил обвиняемому 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, первые три года он будет находиться в тюрьме.