Новосибирец пытался убить полицейского — как его наказали

Днем 28 марта 2023 года в дежурную часть поступил звонок из поселка Октябрьский, в котором местная жительница сообщила что пьяный сосед угрожает ее убить. На место прибыл наряд полиции. Правоохранители позвонили в квартиру, где проживал буйный сосед. Мужчина открыл дверь и несколько раз выстрелил, в том числе, в сторону полицейских. Никто не пострадал.