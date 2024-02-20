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Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Житель Новосибирской области пытался убить полицейского. Дыра от пули в стене. 20 февраля 2024 года

Новосибирец пытался убить полицейского — как его наказали

20 февраля 2024, 04:39
Фото: СУ СК России по Новосибирской области
Житель Новосибирской области пытался убить полицейского. Дыра от пули в стене. 20 февраля 2024 года

Жителю Новосибирской области дали 13,5 года за попытку убить полицейского

В Мошковском районе Новосибирской области местный житель получил 13,5 года лишения свободы за попытку убить сотрудника полиции. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Днем 28 марта 2023 года в дежурную часть поступил звонок из поселка Октябрьский, в котором местная жительница сообщила что пьяный сосед угрожает ее убить. На место прибыл наряд полиции. Правоохранители позвонили в квартиру, где проживал буйный сосед. Мужчина открыл дверь и несколько раз выстрелил, в том числе, в сторону полицейских. Никто не пострадал.

При задержании мужчина заявил, что заминировал квартиру.

Суд назначил обвиняемому 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, первые три года он будет находиться в тюрьме.

Фото: СУ СК России по Новосибирской области
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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Полиция#Задержание#Приговор#Алёна Рогонова#Попытка убийства
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