Новосибирские экозащитники запустили сайт в защиту Бугринского леса

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Общественники призывают присоединиться к их деятельности по защите Бугринского леса всех, кто любит природу и желает увеличения «зеленых» зон в Новосибирске.
«Мы создали сайт http://бугринский-лес-нск.рф/, где постарались максимально понятно и кратко описать свою цель и принципы, на которые опираемся. Расскажите вашим близким и знакомым об этой инициативе, о нашем проекте, соберите подписи с тех, кто откликнется, а после передайте их нам, это будет большой вклад в общее дело», — сообщается в паблике «Однажды в Новосибирске».
Кроме того, на сайте прикреплен файл с подписными листами.
Оставить свою подпись могут и несовершеннолетние, но с полного согласия и одобрения родителей и иных законных представителей. Для адекватного понимания целей и задач экологов создан не только сайт, но и Telegram-канал.
Стоит отметить, что 19 февраля состоялась встреча рабочей группы по координации мероприятий и оперативного разрешения вопросов, связанных с реализацией проекта благоустройства рекреационной территории от парка «Арена» до парка «Бугринская роща» с представителями мэрии Новосибирска. Со стороны администрации поступило предложение об организации в возможном экопарке автомобильных парковок для любителей рыбалки и участие в обслуживании лыжной трассы.
В свою очередь, «зеленые» выразили озабоченность из-за возможной вырубки части леса со стороны ЛДС «Сибирь-Арена» и предложили участие в части восстановительных работ после прокладывания спортивной лыжной трассы и компенсационных посадок деревьев. С этой целью в Бугринской роще может быть организован специальный субботник.
Напомним, что в Новосибирске изменилась позиция Минприроды по сливу нечистот в озеро Жемчужина Сибири.