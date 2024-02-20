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Новосибирские экологи хотят сохранения Бугринского леса

Новосибирские экозащитники запустили сайт в защиту Бугринского леса

20 февраля 2024, 12:17
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Новосибирские экологи хотят сохранения Бугринского леса

Новосибирские экозащитники начали сбор подписей в защиту Бугринского леса

Новосибирские экозащитники не оставляют надежды на сохранение Бугринского леса и организацию в нем экопарка «Усть-Тула». С этой целью «зеленые» волонтеры организовали тематический сайт.

Общественники призывают присоединиться к их деятельности по защите Бугринского леса всех, кто любит природу и желает увеличения «зеленых» зон в Новосибирске.

«Мы создали сайт http://бугринский-лес-нск.рф/, где постарались максимально понятно и кратко описать свою цель и принципы, на которые опираемся. Расскажите вашим близким и знакомым об этой инициативе, о нашем проекте, соберите подписи с тех, кто откликнется, а после передайте их нам, это будет большой вклад в общее дело», — сообщается в паблике «Однажды в Новосибирске».

Кроме того, на сайте прикреплен файл с подписными листами.

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Оставить свою подпись могут и несовершеннолетние, но с полного согласия и одобрения родителей и иных законных представителей. Для адекватного понимания целей и задач экологов создан не только сайт, но и Telegram-канал.

Стоит отметить, что 19 февраля состоялась встреча рабочей группы по координации мероприятий и оперативного разрешения вопросов, связанных с реализацией проекта благоустройства рекреационной территории от парка «Арена» до парка «Бугринская роща» с представителями мэрии Новосибирска. Со стороны администрации поступило предложение об организации в возможном экопарке автомобильных парковок для любителей рыбалки и участие в обслуживании лыжной трассы.

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В свою очередь, «зеленые» выразили озабоченность из-за возможной вырубки части леса со стороны ЛДС «Сибирь-Арена» и предложили участие в части восстановительных работ после прокладывания спортивной лыжной трассы и компенсационных посадок деревьев. С этой целью в Бугринской роще может быть организован специальный субботник.

Напомним, что в Новосибирске изменилась позиция Минприроды по сливу нечистот в озеро Жемчужина Сибири.

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#Общество#Экология#Новосибирск#Александр Ляхов#Общественники
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