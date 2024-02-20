Обвиняемые во взрыве дома на Линейной не признали свою вину

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:59
Лжегазовщики, обвиняемые во взрыве дома №39 на Линейной улице в Новосибирске, не признали свою вину. Об этом они заявили в ходе судебного заседания, передает корреспондент Atas.info из зала суда.
«Я понимаю, что по этому делу нужен виновный, но я могу признать свою вину. Не потому, что боюсь наказания. Я не хочу признать чужую вину. Уголовное дело основано на предположениях», — сказал Евгений Кавун.
Прокуратур требует взыскать с лжегазовщиков почти 335 млн рублей. Такая сумма была затрачена на расселение жителей дома. За «смену оборудования» обвиняемые брали по 1700 рублей. Незадолго до трагедии, 6 февраля 2023 года, они сменили оборудование в трех квартирах.
На скамье подсудимые оказались Евгений Кавун и Ирина Урбах. Оба ранее не судимы. Их обвиняют в выполнение работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере (ст. 168 УК РФ).
Евгений Кавун проживал в Новосибирске, зарегистрирован как самозанятый. Урбах жила в Омске, у нее есть взрослая дочь. На момент задержания не работала.