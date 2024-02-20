Обвиняемые во взрыве дома на Линейной не признали свою вину

На скамье подсудимые оказались Евгений Кавун и Ирина Урбах. Оба ранее не судимы. Их обвиняют в выполнение работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере (ст. 168 УК РФ).