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Судебное заседание по взрыву на Линейной в Новосибирске. 20 февраля 2024 года

По делу о взрыве на Линейной назначили почти 20 заседаний

20 февраля 2024, 08:27
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Судебное заседание по взрыву на Линейной в Новосибирске. 20 февраля 2024 года

По делу о взрыве на Линейной назначили еще 18 заседаний

По делу о взрыве на Линейной назначили почти 20 заседаний, которые будут идти вплоть до 1 августа 2024 года. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент Atas.info из зала суда.

Следующее заседание назначено на 29 февраля, суд начнет выслушивать показания свидетелей. Среди них — бывшие жители дома №39 на Линейной, которые пострадали и/или потеряли родственников.

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Первое заседание по существу прошло 20 февраля.

На скамье подсудимых оказались лжегазовщики Евгений Кавун и Ирина Урбах. Их обвиняют в выполнение работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере (ст. 168 УК РФ). Ранее суд продлил арест обвиняемых до 29.07.2024.

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