По делу о взрыве на Линейной назначили почти 20 заседаний

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Следующее заседание назначено на 29 февраля, суд начнет выслушивать показания свидетелей. Среди них — бывшие жители дома №39 на Линейной, которые пострадали и/или потеряли родственников.
Первое заседание по существу прошло 20 февраля.
На скамье подсудимых оказались лжегазовщики Евгений Кавун и Ирина Урбах. Их обвиняют в выполнение работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере (ст. 168 УК РФ). Ранее суд продлил арест обвиняемых до 29.07.2024.