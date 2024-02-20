По делу о взрыве на Линейной назначили еще 18 заседаний

По делу о взрыве на Линейной назначили почти 20 заседаний, которые будут идти вплоть до 1 августа 2024 года. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент Atas.info из зала суда.