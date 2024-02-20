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Движение затруднено

Пробки сковали дороги в Новосибирске в аномальный мороз до -37

20 февраля 2024, 04:48
Фото: atas.info
Движение затруднено
Аномальные морозы в Новосибирске привели к образованию множества пробок. Особенно сложная ситуация была на Октябрьском мосту, где произошло ДТП.

По данным сервиса 2ГИС и «Яндекс. Карт», утром 20 февраля движение в городе оказалось парализовано из-за заторов на некоторых улицах. На Октябрьском мосту образовалась большая пробка из-за аварии возле Речного вокзала.

Фото: Яндекс.Карты

Также затруднено движение на улице Большевистской, неподалеку от места ДТП. Пробки также наблюдаются на улице Фабричной и Площади инженера Будагова. Водители сообщают, что движения практически нет и рекомендуют искать обходные пути.

Еще одна пробка возникла на Димитровском мосту, начиная с проезда Энергетиков. На левом берегу города также есть пробки на улицах Ватутина, Широкой, Станиславского и Станционной.

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#Транспорт#Новосибирск#Пробки#ДТП#Авария#Суд#Эмилия Губарева#Мороз
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