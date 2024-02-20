Пробки сковали дороги в Новосибирске в аномальный мороз до -37

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
По данным сервиса 2ГИС и «Яндекс. Карт», утром 20 февраля движение в городе оказалось парализовано из-за заторов на некоторых улицах. На Октябрьском мосту образовалась большая пробка из-за аварии возле Речного вокзала.
Также затруднено движение на улице Большевистской, неподалеку от места ДТП. Пробки также наблюдаются на улице Фабричной и Площади инженера Будагова. Водители сообщают, что движения практически нет и рекомендуют искать обходные пути.
Еще одна пробка возникла на Димитровском мосту, начиная с проезда Энергетиков. На левом берегу города также есть пробки на улицах Ватутина, Широкой, Станиславского и Станционной.