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С обвиняемых во взрыве дома на Линейной требуют 335 млн рублей

С обвиняемых во взрыве дома на Линейной требуют 335 млн рублей — вину они не признали

20 февраля 2024, 08:11
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

С обвиняемых во взрыве дома на Линейной требуют 335 млн рублей

Именно такая сумма была затрачена на расселение жителей дома №39 на Линейной в Заельцовском районе.

Прокуратур требует взыскать почти 335 млн рублей с лжегазовщиков, обвиняемых во взрыве дома на Линейной улице в Новосибирске. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент Atas.info из зала судебного заседания. Именно такая сумма потребовалась на расселение жителей дома №39 на Линейной.

«Они за смену оборудования брали по 1700 рублей! А в итоге только мэрии принесли ущерб на 334 962 000 рублей», — заявил в суде гособвинитель.

В ходе следствия установлено, что взрыв произошел 9 февраля 2024 года в квартире №21. Незадолго до трагедии, 6 февраля, обвиняемые сменили оборудование в трех квартирах, газ стал протекать в 21-й.

Свою вину подсудимые не признали.

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Взрыв прогремел в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске рано утром 9 февраля 2023 года. Погибли 15 человек, еще 11 пострадали. Виновных нашли довольно быстро, ими оказались лжегазовщики, которые ходили по квартирам и навязали свои услуги жителям. В августе 2023 года дом полностью снесли. Пока точно неизвестно, как поступят с освободившейся территорией.

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