Салют 23 февраля 2024 в Новосибирске: когда начало, где смотреть, перекрытия улиц

По решению врио мэра Новосибирска Олега Клемешова, будет ограничено движение транспорта в праздничный день. С 8:00 до 22:00 закроют движение от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по улице Обской, 2, за исключением автотранспорта и военной техники 41-й общевойсковой армии. С 20:00 до 22:00 будет ограничено движение через путепровод на площади Инженера Будагова, за исключением общественного пассажирского транспорта.