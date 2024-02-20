Салют 23 февраля 2024 в Новосибирске: когда начало, где смотреть, перекрытия улиц

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
В честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Новосибирске будет проведен артиллерийский салют. Четыре гаубицы и четыре салютные установки выпустят 30 залпов в 21:00 на Обской, 2. Чтобы обеспечить безопасность горожан, будут введены ограничения на дорогах.
По решению врио мэра Новосибирска Олега Клемешова, будет ограничено движение транспорта в праздничный день. С 8:00 до 22:00 закроют движение от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по улице Обской, 2, за исключением автотранспорта и военной техники 41-й общевойсковой армии. С 20:00 до 22:00 будет ограничено движение через путепровод на площади Инженера Будагова, за исключением общественного пассажирского транспорта.
Также, парковка у здания на улице Обской, 2 будет закрыта с 8:00 до окончания торжественной церемонии. Артиллерийский салют проводится по приказу Министерства обороны РФ и проходит в городах, где расположены армейские подразделения.