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Салют запустят 23 февраля

Салют 23 февраля 2024 в Новосибирске: когда начало, где смотреть, перекрытия улиц

20 февраля 2024, 04:31
Фото: 1MI
Салют запустят 23 февраля

Салют запустят в Новосибирске 23 февраля в честь защитников Отечества

Праздничный салют в честь 23 февраля запустят в Новосибирске. В мэрии рассказали о времени залпов и ограничениях проезда транспорта.

В честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Новосибирске будет проведен артиллерийский салют. Четыре гаубицы и четыре салютные установки выпустят 30 залпов в 21:00 на Обской, 2. Чтобы обеспечить безопасность горожан, будут введены ограничения на дорогах.

По решению врио мэра Новосибирска Олега Клемешова, будет ограничено движение транспорта в праздничный день. С 8:00 до 22:00 закроют движение от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по улице Обской, 2, за исключением автотранспорта и военной техники 41-й общевойсковой армии. С 20:00 до 22:00 будет ограничено движение через путепровод на площади Инженера Будагова, за исключением общественного пассажирского транспорта.

Также, парковка у здания на улице Обской, 2 будет закрыта с 8:00 до окончания торжественной церемонии. Артиллерийский салют проводится по приказу Министерства обороны РФ и проходит в городах, где расположены армейские подразделения.

Ради салюта 23 февраля в Новосибирске перекроют площадь Будагова
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