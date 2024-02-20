Сбор подписей за национализацию системы ЖКХ начали коммунисты в Новосибирске

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Новосибирские коммунисты намерены инициировать возвращение отрасли ЖКХ из частной собственностью в государственную. По словам члена бюро новосибирского обкома КПРФ Андрея Жирнова, проблемы в отрасли достигли критического уровня, и это ясно показывает волна масштабных аварий, которые в начале года прокатились по России. В том числе, без тепла в мороз оставались сотни многоэтажных домов и в Новосибирске. Вину за это коммунисты возлагают на собственников, которые не вкладывали необходимые средства в модернизацию сетевого хозяйства.
«Остановить губительные процессы в ЖКХ можно при условии возвращения отрасли в руки государства. Необходимо прекратить практику передачи объектов коммунального хозяйства в частные руки. Тарифная политика государства должна осуществляться в интересах граждан, а не бизнеса», — заявил Андрей Жирнов.
Как считают новосибирские представители КПРФ, их инициатива по сбору подписей под соответствующим обращением к руководству страны будет подхвачена в других регионах.
Ранее активисты левого движения «Красный поворот» провели митинг в центре Новосибирска, на котором потребовали возврата в государственную, региональную и муниципальную собственность всей сферы жизнеобеспечения, прежде всего, системы тепло-, энерго- и водоснабжения.