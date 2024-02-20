Сбор подписей за национализацию системы ЖКХ начали коммунисты в Новосибирске

Новосибирские коммунисты намерены инициировать возвращение отрасли ЖКХ из частной собственностью в государственную. По словам члена бюро новосибирского обкома КПРФ Андрея Жирнова, проблемы в отрасли достигли критического уровня, и это ясно показывает волна масштабных аварий, которые в начале года прокатились по России. В том числе, без тепла в мороз оставались сотни многоэтажных домов и в Новосибирске. Вину за это коммунисты возлагают на собственников, которые не вкладывали необходимые средства в модернизацию сетевого хозяйства.