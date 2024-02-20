Скандальный треш-блогер из Новосибирска после домашнего ареста пошел в церковь

Сообщение о том, что молодого человека выпустили из-под домашнего ареста, появилось 19 февраля. Ранее блогер открыл стрельбу из сигнального пистолета на Октябрьском мосту. До этого он взрывал фейерверк с крыши своего автомобиля. Каждый раз он выкладывал свои видео, которые массово разлетались по пабликам. Богдана прозвали треш-блогером.