Скандальный треш-блогер из Новосибирска после домашнего ареста пошел в церковь

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Updated Сегодня, 02:59
Богдан Киселев решил посетить церковь после шумихи и домашнего ареста. Он показал фотографию себя в храме в своем Telegram-канале, где он стоит возле иконы, держа свечу в руках. В своем сообщении блогер отметил, что ошибки имеют серьезные последствия.
Сообщение о том, что молодого человека выпустили из-под домашнего ареста, появилось 19 февраля. Ранее блогер открыл стрельбу из сигнального пистолета на Октябрьском мосту. До этого он взрывал фейерверк с крыши своего автомобиля. Каждый раз он выкладывал свои видео, которые массово разлетались по пабликам. Богдана прозвали треш-блогером.
Уголовное дело в отношении молодого сибиряка из-за хулиганства по-прежнему открыто. Ему грозит до семи лет лишения свободы.