atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:57

Published Сегодня, 02:57

Modified Сегодня, 02:59

Updated Сегодня, 02:59

Блогер пошел в церковь

Скандальный треш-блогер из Новосибирска после домашнего ареста пошел в церковь

20 февраля 2024, 02:57
Фото: 1MI
Блогер пошел в церковь
После домашнего ареста в Новосибирске блогер Богдан Киселев посетил церковь и опубликовал фотографию с иконой и свечой в руках.

Богдан Киселев решил посетить церковь после шумихи и домашнего ареста. Он показал фотографию себя в храме в своем Telegram-канале, где он стоит возле иконы, держа свечу в руках. В своем сообщении блогер отметил, что ошибки имеют серьезные последствия.

Фото: ТГ-канал Богдана Киселева

Сообщение о том, что молодого человека выпустили из-под домашнего ареста, появилось 19 февраля. Ранее блогер открыл стрельбу из сигнального пистолета на Октябрьском мосту. До этого он взрывал фейерверк с крыши своего автомобиля. Каждый раз он выкладывал свои видео, которые массово разлетались по пабликам. Богдана прозвали треш-блогером.

Уголовное дело в отношении молодого сибиряка из-за хулиганства по-прежнему открыто. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Стрельба за рулем: дело новосибирского треш-блогера Киселева направили в суд
Узнать подробнее
Читайте также:
«Он не думал о последствиях»: знакомый треш-блогера из Новосибирска рассказал о немАвто от богатеньких родителей: кто такой треш-блогер Богдан Киселев из Новосибирска
#Общество#Новосибирск#Церковь#Блогер#Стрельба#Эмилия Губарева#Домашний арест
Подпишитесь
Суд отправил на два месяца под арест девушку, выбросившую младенца в мусорный бак
Вчера, 07:47
Когда морозы уйдут из Новосибирска? Отвечают синоптики
Вчера, 04:20
Никольская площадь появилась у Вознесенского собора в Новосибирске
Вчера, 02:18
Магазин с товарами ИКЕА открылся в Новосибирске с ценниками выше в два раза
Вчера, 03:19
Актер из Новосибирска Кологривый сыграет Жириновского в фильме про основателя ЛДПР
Вчера, 02:30
Из России не ушли: сколько недружественные страны зарабатывают в Новосибирске
16 февраля, 09:02