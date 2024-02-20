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Стелу уже однажды убирали с этого места

Стела 45-летия Победы в Новосибирске оказалась «движимым имуществом»

20 февраля 2024, 03:51
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Стелу уже однажды убирали с этого места

В Новосибирске стела 45-летия Победы вновь может оказаться в центре скандала

Новый поворот в скандальной истории вокруг демонтажа стелы в честь юбилея победы ы Великой Отечественной. Мэрия не хочет ставить на кадастровый учет памятник около ТРЦ Royal Park потому что он относится к категории движимого имущества

Мэрия Новосибирска не относит к категории недвижимого имущества памятный знак в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне, установленный на Красном проспекте, 153, рядом со зданием торгово-развлекательного центра Royal Park. Это следует из ответа регионального министерства культуры на запрос активистки новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елены Гавровской.

«Данный мемориальный объект находится в собственности администрации Центрального округа города Новосибирска. Так как объект поставлен на баланс как движимое имущество, объекту не присваивается кадастровый номер», — говорится в сообщении министерства.

Таким образом, стела формально никак не привязана к земельному участку, на котором находится. И может быть перемещена в любое другое место, если у муниципалитета возникнут иные планы на эту землю. По мнению активистки, такое развитие событий не результат ошибки, а сознательный подход к постановке памятника на муниципальный баланс.

«Суд сливают, я думаю. В чем предмет иска, если это движимое имущество мэрии? Самое логичное — признать стелу движимой, тогда и преступлений нет», — говорит Елена Гавровская.

Речь идет о процессе в Железнодорожном районном суд, в котором по делу о халатности, приведшей к сносу стелы в честь 45-летия Победы, обвиняемым проходит глава администрации Центрального округа Сергей Канунников.

Скандал разразился после демонтажа стелы в августе 2022 года. Предположительно, ее убрали в рамках расчистки земельного участка для строительства гостиницы, которое наметило ООО «Специализированный застройщик „Ситистрой“. После волны общественного резонанса ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В результате памятник вернули на место и провели косметическую реставрацию. Однако уже в декабре в отношении Канунникова возбудили дело о халатности. Одной из претензий к чиновнику было как отсутствие этой стелы на муниципальном балансе.

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#Новосибирск#Мэрия#Памятник#Стела героям ВОВ#Имушество#Кадастровый учет
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