Стела 45-летия Победы в Новосибирске оказалась «движимым имуществом»

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Мэрия Новосибирска не относит к категории недвижимого имущества памятный знак в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне, установленный на Красном проспекте, 153, рядом со зданием торгово-развлекательного центра Royal Park. Это следует из ответа регионального министерства культуры на запрос активистки новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елены Гавровской.
«Данный мемориальный объект находится в собственности администрации Центрального округа города Новосибирска. Так как объект поставлен на баланс как движимое имущество, объекту не присваивается кадастровый номер», — говорится в сообщении министерства.
Таким образом, стела формально никак не привязана к земельному участку, на котором находится. И может быть перемещена в любое другое место, если у муниципалитета возникнут иные планы на эту землю. По мнению активистки, такое развитие событий не результат ошибки, а сознательный подход к постановке памятника на муниципальный баланс.
«Суд сливают, я думаю. В чем предмет иска, если это движимое имущество мэрии? Самое логичное — признать стелу движимой, тогда и преступлений нет», — говорит Елена Гавровская.
Речь идет о процессе в Железнодорожном районном суд, в котором по делу о халатности, приведшей к сносу стелы в честь 45-летия Победы, обвиняемым проходит глава администрации Центрального округа Сергей Канунников.
Скандал разразился после демонтажа стелы в августе 2022 года. Предположительно, ее убрали в рамках расчистки земельного участка для строительства гостиницы, которое наметило ООО «Специализированный застройщик „Ситистрой“. После волны общественного резонанса ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В результате памятник вернули на место и провели косметическую реставрацию. Однако уже в декабре в отношении Канунникова возбудили дело о халатности. Одной из претензий к чиновнику было как отсутствие этой стелы на муниципальном балансе.