Стела 45-летия Победы в Новосибирске оказалась «движимым имуществом»

Скандал разразился после демонтажа стелы в августе 2022 года. Предположительно, ее убрали в рамках расчистки земельного участка для строительства гостиницы, которое наметило ООО «Специализированный застройщик „Ситистрой“. После волны общественного резонанса ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В результате памятник вернули на место и провели косметическую реставрацию. Однако уже в декабре в отношении Канунникова возбудили дело о халатности. Одной из претензий к чиновнику было как отсутствие этой стелы на муниципальном балансе.