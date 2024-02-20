Суд над лжегазовщиками по делу о взрыве на Линейной начался в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:54
Фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений: несоблюдение требований безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к тяжким травмам и смерти двух или более людей, а также разрушение и повреждение имущества других людей в значительных размерах. Ущерб городу составил 335 млн рублей.
По версии следствия, обвиняемые выдавали себя за сотрудников газовой службы жильцам дома на улице Линейной, 39. Они проводили работы по замене газового оборудования в квартирах.
В результате их действий, 9 февраля 2023 года произошла утечка газа в одной из квартир дома, а затем случился взрыв. Обрушился подъезд. В тот день погибли 15 человек, а еще 11 получили различные травмы.
Судебное заседание началось. Корреспондент Atas.info следит за развитием событий из зала суда.