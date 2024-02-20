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Суд идет

Суд над лжегазовщиками по делу о взрыве на Линейной начался в Новосибирске

20 февраля 2024, 07:51
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Суд идет
Начался суд над подозреваемыми работниками газовой службы на улице Линейной в Новосибирске. Заседание суда началось в 14 часов. В зале суда присутствуют четверо пострадавших.

Фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений: несоблюдение требований безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к тяжким травмам и смерти двух или более людей, а также разрушение и повреждение имущества других людей в значительных размерах. Ущерб городу составил 335 млн рублей.

Фото: Алина Гурицкая / atas.info

По версии следствия, обвиняемые выдавали себя за сотрудников газовой службы жильцам дома на улице Линейной, 39. Они проводили работы по замене газового оборудования в квартирах.

В результате их действий, 9 февраля 2023 года произошла утечка газа в одной из квартир дома, а затем случился взрыв. Обрушился подъезд. В тот день погибли 15 человек, а еще 11 получили различные травмы.

Судебное заседание началось. Корреспондент Atas.info следит за развитием событий из зала суда.

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