«Топим снег, чтобы умыться»: жители Маслянино двое суток живут без воды

В Новосибирском поселке коммунальная авария оставила людей без воды

В поселке Маслянино местные жители из-за порыва трубы люди два дня живут без элементарных удобств. При этом, по их словам, коммунальные службы бездействуют, а воду для бытовых нужд не привозят.