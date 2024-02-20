«Топим снег, чтобы умыться»: жители Маслянино двое суток живут без воды

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Коммунальная авария в результате прорыва трубопровода по улице Симбирской произошла в 00.30 ночи 19 февраля. Позже диспетчер сообщил, что проблему устранят к вечеру. Однако после 20.00 ситуация не изменилась, а подвоза воды не произошло.
«В магазинах всю воду разобрали. Очень много стариков, детей. Как готовить кушать? Чем запить таблетки? Как умыть ребенка? Добываем воду из снега, чтобы элементарно умыться», — жалуется жительница поселка Маслянино Любовь Киреева в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Как утверждают местные жители, аварию должны устранить вечером. На сегодняшний момент водоснабжение не восстановлено.
Напомним, что под Новосибирском затопило дорогу к элитному поселку «Дубравушка».