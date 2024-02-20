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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Из-за прорыва трубы сельчане два дня живут без воды

«Топим снег, чтобы умыться»: жители Маслянино двое суток живут без воды

20 февраля 2024, 13:12
Фото: ВК / АСТ-54
Из-за прорыва трубы сельчане два дня живут без воды

В Новосибирском поселке коммунальная авария оставила людей без воды

В поселке Маслянино местные жители из-за порыва трубы люди два дня живут без элементарных удобств. При этом, по их словам, коммунальные службы бездействуют, а воду для бытовых нужд не привозят.

Коммунальная авария в результате прорыва трубопровода по улице Симбирской произошла в 00.30 ночи 19 февраля. Позже диспетчер сообщил, что проблему устранят к вечеру. Однако после 20.00 ситуация не изменилась, а подвоза воды не произошло.

«В магазинах всю воду разобрали. Очень много стариков, детей. Как готовить кушать? Чем запить таблетки? Как умыть ребенка? Добываем воду из снега, чтобы элементарно умыться», — жалуется жительница поселка Маслянино Любовь Киреева в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как утверждают местные жители, аварию должны устранить вечером. На сегодняшний момент водоснабжение не восстановлено.

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