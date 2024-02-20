Треш-блогер из Новосибирска получил «условку» за стрельбу по машинам

Прокуратура сообщила, что 18 октября 2023 года он стрелял в сторону движущихся машин, создавая угрозу для их водителей. Блогер признал свою вину и был осужден на два года условно с испытательным сроком два года. Ему также запретили менять место жительства и обязали «отмечаться» каждый месяц. Приговор пока не вступил в законную силу.