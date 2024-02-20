Треш-блогер из Новосибирска получил «условку» за стрельбу по машинам

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Два года условного наказания получил новосибирский блогер Богдан Киселев за то, что он открыл огонь по автомобилям на Октябрьском мосту.
Прокуратура сообщила, что 18 октября 2023 года он стрелял в сторону движущихся машин, создавая угрозу для их водителей. Блогер признал свою вину и был осужден на два года условно с испытательным сроком два года. Ему также запретили менять место жительства и обязали «отмечаться» каждый месяц. Приговор пока не вступил в законную силу.
Богдан Киселев известен своими провокационными видео. В 2023 году он, чтобы набрать лайки, бросился под поливальную машину и катался на капоте иномарки. После происшествия со стрельбой, которое он записал на видео, он четыре месяца провел под домашним арестом. Как только арест закончился, блогер сразу же пошел в церковь.