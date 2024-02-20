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Улицу Советскую в Новосибирске сделают двусторонней на всем протяжении

Улицу Советскую сделают двусторонней на всем протяжении

20 февраля 2024, 07:20
Фото: 1MI

Улицу Советскую в Новосибирске сделают двусторонней на всем протяжении

Такое решение приняли на заседании рабочей группы в городской мэрии.

К апрелю-маю 2024 года участок улицы Советской в центре Новосибирска от Вокзальной магистрали до улицы Фрунзе сделают двусторонним. Об этом Atas.info сообщил руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков. По его словам, такое решение приняли на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения в мэрии Новосибирска.

«Сейчас на участке убрали маршрут общественного транспорта, и выделенная полоса стала неактуальна. Мы выступили с предложением, и нас единогласно поддержали. Помимо двустороннего движения, на участке Советской, а также на улице Ленина нужно навести порядок с парковками. Хаотичные парковки мешают движению транспорта», — сказал Вячеслав Ашурков.
Улицы Коммунистическую и Октябрьскую пока оставили двусторонними
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Сейчас на улице Советской действует одностороннее движение от Вокзальной магистрали до Фрунзе.

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#Новосибирск#Улица Советская#Алёна Рогонова#Двустороннее движение#Федерация автовладельцев России
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