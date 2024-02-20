Улицу Советскую сделают двусторонней на всем протяжении

К апрелю-маю 2024 года участок улицы Советской в центре Новосибирска от Вокзальной магистрали до улицы Фрунзе сделают двусторонним. Об этом Atas.info сообщил руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков. По его словам, такое решение приняли на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения в мэрии Новосибирска.