В элитном поселке Новосибирска затопило дорогу — автомобили тонут и теряют номера

«Дубравушка» — коттеджный поселок, построенный в Заельцовском районе Новосибирска в 2003–2006 годах. Находится недалеко от Заельцовского бора. Это один из первых дорогих коттеджных поселков в Новосибирске. В поселке все коммуникации центральные.