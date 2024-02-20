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Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

В Заельцовском районе Новосибирска затопило дорогу, ведущую к ЖК премиум-класса «Жуковка» и коттеджному поселку «Дубравушка». 20 февраля 2024 года

В элитном поселке Новосибирска затопило дорогу — автомобили тонут и теряют номера

20 февраля 2024, 04:21
Фото: Телеграм-канал «АСТ-54 Black»
В Заельцовском районе Новосибирска затопило дорогу, ведущую к ЖК премиум-класса «Жуковка» и коттеджному поселку «Дубравушка». 20 февраля 2024 года
В Заельцовском районе Новосибирска затопило дорогу, ведущую к ЖК премиум-класса «Жуковка» и коттеджному поселку «Дубравушка».

Автомобили буквально плавают в воде, теряя госномера. Жители периодически спускают воду, но она наполняется снова. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», это длится уже несколько дней.

В пресс-службе Горводоканала Atas.info ответили, что причиной стал разлив реки 2-я Ельцовка.

Справка

«Дубравушка» — коттеджный поселок, построенный в Заельцовском районе Новосибирска в 2003–2006 годах. Находится недалеко от Заельцовского бора. Это один из первых дорогих коттеджных поселков в Новосибирске. В поселке все коммуникации центральные.

Новосибирцы периодически страдают от подтоплений, вне зависимости от сезона. Так, летом-2023 сломались автомобили из-за потопа после ливня на площади Будагова. А в январе 2024 года в Октябрьском районе Новосибирска произошел потоп из-за дефекта на теплосети, затопило улицу Лазурную.

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#Происшествия#Новосибирск#Вода#Дорога#Потоп#Заельцовский район#Алёна Рогонова
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