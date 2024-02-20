В элитном поселке Новосибирска затопило дорогу — автомобили тонут и теряют номера

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Автомобили буквально плавают в воде, теряя госномера. Жители периодически спускают воду, но она наполняется снова. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», это длится уже несколько дней.
В пресс-службе Горводоканала Atas.info ответили, что причиной стал разлив реки 2-я Ельцовка.
Справка
«Дубравушка» — коттеджный поселок, построенный в Заельцовском районе Новосибирска в 2003–2006 годах. Находится недалеко от Заельцовского бора. Это один из первых дорогих коттеджных поселков в Новосибирске. В поселке все коммуникации центральные.