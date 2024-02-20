В Москве задержали глав Всероссийского общества глухих — среди них новосибирцы

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
На данный момент о задержании сообщили представители Всероссийского общества глухих.
«Сегодня утром в соответствии с решением Следственного департамента МВД России были задержаны некоторые сотрудники Центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ). Среди задержанных: президент ВОГ Станислав Иванов [на первом фото слева], первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент ВОГ, член ЦП ВОГ, председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон, член ЦП ВОГ, помощник президента ВОГ, бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко, и другие бывшие руководители отделов и сотрудники аппарата Всероссийского общества глухих. Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов», — говорится в сообщении на официальном сайте ВОГ.
Среди задержанных — руководитель новосибирского отделения ВОГ Михаил Брагин, а также члены правления Виталий Пучкин, Елена Соколова и Лариса Тесля.
При этом о причинах задержания в МВД пока не сообщили. В самом ВОГ планируют организовать пресс-конференцию по факту происшествия.
Напомним, что в Новосибирске арестовали на два месяца мать, подозреваемую в покушении на убийство новорожденного сына.