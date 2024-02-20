В Новосибирске два «Ниссана» столкнулись с фурой

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Толмачевской.
«На повороте к дому №43/1 столкнулись Nissan Note, седан Nissan Almera, грузовичок и фура Scania», — указано в посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
На данный момент сильно затруднено движение транспорта в сторону Хилокской.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о происшествии.
«В Ленинском районе зарегистрировано ДТП с участием трех транспортных средств. Два автомобиля столкнулись с фурой. В результате происшествия пострадавших нет. На месте работает наряд ДПС», — рассказала Atas.Info сотрудник пресс-службы ведомства Аягоз Ашимова.