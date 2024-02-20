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На Толмачевской произошло ДТП

В Новосибирске два «Ниссана» столкнулись с фурой

20 февраля 2024, 07:37
Фото: ВК / АСТ-54
На Толмачевской произошло ДТП

В Новосибирске произошло массовое ДТП с фурой

В Новосибирске произошло массовое ДТП. В Ленинском районе столкнулись три транспортных средства.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Толмачевской.

«На повороте к дому №43/1 столкнулись Nissan Note, седан Nissan Almera, грузовичок и фура Scania», — указано в посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент сильно затруднено движение транспорта в сторону Хилокской.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о происшествии.

«В Ленинском районе зарегистрировано ДТП с участием трех транспортных средств. Два автомобиля столкнулись с фурой. В результате происшествия пострадавших нет. На месте работает наряд ДПС», — рассказала Atas.Info сотрудник пресс-службы ведомства Аягоз Ашимова.
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Напомним, что в аномальный мороз Новосибирск сковали пробки.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Александр Ляхов
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