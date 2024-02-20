В Новосибирске два «Ниссана» столкнулись с фурой

На данный момент сильно затруднено движение транспорта в сторону Хилокской.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Толмачевской.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о происшествии.

Пробки сковали дороги в Новосибирске в аномальный мороз до -37

Напомним, что в аномальный мороз Новосибирск сковали пробки .

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